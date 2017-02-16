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لجنة المال برئاسة كنعان تقر اقتراح قانون طابع خبير السير.. واستفادة حملة الشهادات الجامعية من حقوق حملة الاجازات التعليمية

16
FEBRUARY
2017
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اقرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان اقتراح قانون طابع خبير السير، لاسيما ان خبراء السير لا ينتسبون الى أي مؤسسة رسمية ضامنة وهم خارج اطار أي مؤسسة توفر لهم المساعدات الاجتماعية والاستشفائية، ما يؤمن لهم مورداً لا يحمّل الخزينة او المكلّف اللبناني أي أعباء إضافية.
 
كما اقرت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4072 الرامي الى استفادة حملة الشهادات الجامعية، المعينين في ملاكات المدارس الخاصة للتعليم العام ما قبل الجامعي، او في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي-المديرية العامة للتربية بصفة مدرسين لمرحلتي الروضة والتعليم الأساسي، من الحقوق الممنوحة لحملة الاجازات التعليمية، بما ان المناهج الجديدة للتعليم في لبنان التي اقرها المرسوم رقم 10227 تاريخ 8 أيار 1997، لحظت مواداً تعليمية كالمسرح والفنون التشكيلية والموسيقى والاقتصاد والاجتماع والتربية المدنية، وقد تولى تدريس هذه المواد مجازون من كليات الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وكليات العلوم الاقتصادية وإدارة الاعمال ومن معاهد الفنون الجميلة، بينما لا تنص الأنظمة التي ترعى اعمال هذه الوحدات الجامعية في الجامعة اللبنانية على ان شهادة الاجازة التي تمنحها هي إجازة تعليمية.
 
وكانت اللجنة انعقدت برئاسة كنعان وحضور مدير المالية العام الان بيفاني ومدير عام وزارة التربية فادي يرق والنواب فادي الهبر، احمد فتفت، عباس هاشم، أنطوان زهرا، حسن فضل الله ونبيل دو فريج. 
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