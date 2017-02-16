جوزف أبو فاضل: على السفراء الالتزام بالقوانين والأعراف وإلا على الدولة التحر

A + A -

أكد الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل أنّ على كلّ السفراء المعتمدين في لبنان أن يلتزموا بالاتفاقيات، موضحًا أنّه بمجرّد أن يقدّم السفير أوراق اعتماده، يصبح عليه لزاماً الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية، مشيراً إلى أنّ على الدولة أن تتحرك عندما يخالف هؤلاء القوانين والمعايير الدولية.

وفي حديث إلى تلفزيون "المنار" ضمن برنامج "بانوراما اليوم" أدارته الإعلامية منار صباغ، لفت أبو فاضل إلى أنّ سيغريد كاغ بالنتيجة هي منسقة شؤون الأمم المتحدة في لبنان، وهي تابعة للأمين العام للأمم المتحدة، مستهجناً في هذا السياق التصريح الذي أدلت به في ما يتعلق بمواقف رئيس الجمهورية العماد مشال عون الأخيرة من حزب الله وسلاح المقاومة.

وأسف أبو فاضل لما أسماه استباحة هذا البلد بشكل دائم، ملاحظاً أنّ لبنان كبلد كان دائمًا مفعولاً به ولم يكن يومًا فاعلاً بأحد، معتبراً أنّ هذا الأمر له تأثير كبير، ولذلك فإنّ تحرّك السلطات اللبنانية أمر ضروري، حتى لا يصبح تدخل السفراء في الشؤون الداخلية أمراً عادياً كما هو الحال.

استباحة البلد غير مقبولة

ورداً على سؤال، لفت أبو فاضل إلى أنّ تدخل السفراء بالشؤون الداخلية اللبنانية ليس أمراً جديداً، وهو يعود إلى ما قبل ولادة لبنان، إلا أنّه حمّل قوى 14 آذار مسؤولية تفاقمه وشرعنته خصوصاً في فترة ما بعد اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، واستذكر في هذا السياق زيارة وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس إلى لبنان خلال حرب تموز، وكيف تمّ التعاطي معها من قبل هذه القوى.

ولفت أبو فاضل إلى أنّ استباحة البلد غير مقبولة، مستغرباً المنطق القائل بأنّ السفير أهمّ من القيادات اللبنانية، مشدّداً على أنّ هذا الأمر خاطئ، خصوصاً أنّ لدينا رئيس جمهورية يمتلك حيثية شعبية كبيرة اسمه العماد ميشال عون، كما لدينا رئيس مجلس نواب ورئيس مجلس وزراء، وهناك وزارة خارجية وسلطات يجب أن يتمّ احترامها.

مزايدات داخل تيار المستقبل

ورداً على سؤال، أكد أبو فاضل أنّ موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أثار قلق كاغ وغيرها لم يخرج عمليًا عن الثلاثية الذهبية القائمة على الشعب والجيش والمقاومة، وهذا أمر واضح، واعتبر أنّ المجموعة التي انتقدت الرئيس عون على موقفه كانت أصلاً تنتظر هذا الأمر حتى تنقضّ عليه.

وتوقف أبو فاضل عند تزامن هذه المواقف مع ذكرى اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في 14 شباط، ملاحظاً في هذا السياق وجود استجماع للآراء ومزايدات داخل تيار المستقبل، ووجوب استنهاض الشارع من خلال التصويب على حزب الله والمقاومة وشهدائها.

أهكذا نكافئ المقاومة؟

ولفت أبو فاضل إلى أنّ هناك رئيس جمهورية في البلد، وإذا لم تكن سيغريد كاغ تعرف معنى أن يكون لدينا رئيس جمهورية في لبنان فهناك مشكلة، وشدّد على أنّ ما يحصل في الدول الأوروبية اليوم لا يصحّ في لبنان.

وإذ لفت أبو فاضل إلى أنّ الديمقراطية شيء مهم جداً، جزم في المقابل أنّ ما يحمينا في لبنان هو الجيش اللبناني والأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة، متوجّهاً بالتحية لكلّ الأجهزة الأمنية، وأشار إلى أنّ حزب الله والمقاومة كما قال فخامة الرئيس يكمّلان عمل الجيش اللبناني.

وأشار أبو فاضل إلى أنّ هناك عدوين للبنان، هما العدو الإسرائيلي الصهيوني من جهة، ومن جهة أخرى العدو الإرهابي الذي يقاتل على كلّ الجبهات، وقال: "نحن لا نعلم ماذا يخطط لنا، في حين يريد البعض أن يسلّم حزب الله سلاحه بكل بساطة"، وسأل: "هل يعقل أن تُكافأ المقاومة بهذا الشكل؟"

يجب أن تُردَع كاغ

وتعليقاً على تغريدة سيغريد كاغ، لفت أبو فاضل إلى أنّه من حيث المبدأ، عندما يتكلم فخامة رئيس جمهورية لبنان المنتخب والشرعي، لا يحقّ لها كمبعوثة للأمم المتحدة في لبنان، أن تنتقد فخامة الرئيس أو حتى أن تنتقد دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أو دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري أو معالي وزير الخارجية جبران باسيل أو أي وزير".

وإذ اعتبر أبو فاضل أنّ المطلوب من كاغ أن تمارس عملها في لبنان وليس أكثر من ذلك، انتقد كذلك طريقة تعاطيها مع ملف النازحين السوريين في لبنان، مشيراً إلى أنّها تطالب بتوطينهم حيث هم، وقد قالت ذلك أكثر من مرّة بوضوح وصراحة، وقال: "يجب أن تُردَع هذه المرأة وأن تعود إلى مكاتبها وأن تعمل كممثلة للأمم المتحدة في لبنان".

ليسمح لنا الأوروبيون والأميركيون

ورداً على سؤال، اعتبر أبو فاضل أنّ المطلوب من وزير الخارجية جبران باسيل، عندما يعود من السفر، أن يستدعي سيغريد كاغ ويقول لها أنّه لا يحقّ لها أن تنتقد رئيس الجمهورية، ليس لوجود صلة قرابة بينه وبين الرئيس، بل لأنّ البعض "أخذوا كسرة" الآن على رئيس الجمهورية، كما قال، ملمّحاً إلى إمكانية أن يفتح كلام كاغ الباب أمام تصريحاتٍ مشابهة من السفير الأميركي والفرنسي وغيرهما.

ورداً على سؤال عن اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي حصل في وزارة الداخلية قبل فترة، خرجوا بموجبه ليقولوا أنّ عدم إجراء الانتخابات في موعدها ممنوع، أشار إلى أنّه كان هناك نوعاً ما طلب أوروبي للاجتماع، ملاحظاً أنّهم ينشدون إجراء الانتخابات كيفما كان، واستغرب لماذا تصرّ الدول الأوروبية على الانتخابات سريعًا، قبل الاتفاق على قانون انتخابات.

وإذ لفت أبو فاضل إلى سقوط قتلى في العراق بين المتظاهرين من أجل قانون الانتخابات، قال: "لتسمح لنا الدول الأوروبية والأميركية، وليتركونا وشأننا حتى نتفق على قانون انتخاب، لنجري الانتخابات بعد ذلك".

"الزعيم" فيلتمان!

ورداً على سؤال، أكد أبو فاضل أنّ السفارات الفاعلة في لبنان معروفة، مشيراً إلى أنّ زعيم هذه السفارات التي تتدخل في الشأن اللبناني كان السفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان، وهو الذي أرسى الكثير من العادات السيئة التي تعطي السفير نفوذاً أكبر من حجمه.

وتوقف أبو فاضل عند زيارة مندوب المملكة العربية السعودية الوزير ثامر السبهان إلى لبنان، ملاحظاً أنّ السبهان تصرّف في لبنان وكأنّه الوالي أو المندوب السامي للمملكة العربية السعودية.

الحريري لا يستطيع كسر الجرة

ورداً على سؤال، اعتبر أبو فاضل أنّ من انتقدوا موقف رئيس الجمهورية من النائب عقاب صقر إلى سيغريد كاغ وسواهما استطاعوا أن يصدموا الرئيس عون في مكانٍ ما، وكأنّهم وضعوا في وجهه بعض الخطوط الحمراء، وقال: "أياً كان رئيس الجمهورية من خطنا، فمن الطبيعي أن يقول ما قاله، وعليهم أن يعتادوا على ذلك، وإذا لم يقل هذا الكلام، نكون أمام مؤشر خطير".

وأشار أبو فاضل إلى أنّ خطاب رئيس الحكومة سعد الحريري كان هادئاً إلى حدّ كبير، وإن انتقد حزب الله، موضحاً أنّه كان خطاباً لاستنهاض الشارع، لكنّه لم يكن الخطاب الذي كان متوقعاً، مشدّداً على أنّ الرئيس الحريري لا يستطيع الآن أن يكسر الجرّة، لأنّ لا مصلحة له بذلك، موضحاً أنّ مصلحته تكمن في أن يستمرّ في السلطة، لا في أن يشلّ عمل السلطة.