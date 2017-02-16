عناوين الصحف ليوم الخميس 16 شباط 2017

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الأخبار

زمن عماد مغنية

البناء

اكتمال عقد أستانة والاستعداد لجنيف دون تفاؤل... والمعارضة ساحة فك وتركيب

ترامب ونتنياهو: لا دولة فلسطينية وتفاوض للتفاوض... وروحاني لحوار خليجي

وديعة جنبلاط لدى بري تنتظر موقف الحريري بعد إعلانه ربط النزاع مع عون

الجمهورية

الضرائب تضرب الموازنة

الديار

كيف حصل تفجير شاحنة الميتسوبيشي

المستقبل

الحريري في 14 شباط: لا مساومة على الثوابت ولا توافق على سلاح «حزب الله»

«مشروع رفيق الحريري» إلى الانتخابات «بكل المناطق وبأي قانون»

اللواء

الموازنة تشق طريقها بين ألغام الأرقام.. وقانون الإنتخاب يُطبَخ في الكواليس

L'Orient-Le Jour

Le Hezbollah fait main basse sur les positions de Aoun, le Futur temporise

The Daily Star

Trump reverses U.S. stance on two-state solution