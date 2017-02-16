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أسرار الصحف ليوم الخميس 16 شباط 2017

16
FEBRUARY
2017
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اسرار - الجمهورية


خلال زيارة مجاملة قام بها قطب سياسي لمسؤول كبير شكا القطب المذكور ممّا سمّاه «الضغط النفسي» الذي يتعرّض له مِن أحد المراجع.

قرّرت شخصية شمالية بارزة خلال قيامها بتشكيل لائحة في عكار إستبعاد إسم نائب حالي معارض عن لائحته.

يُواجه أحد التيارات مشاكل في اختيار مرشحيه نتيجة التضارب بين الآلية التي وضعها والواقع على الأرض.

يساوم أحد الأحزاب في الجبل على إمكان حصوله على مقعد إضافي لمذهب مُعيّن كتعويض عن إمكان سيره بقانون النسبية اذا أصبحت أمراً واقعاً.


أسرار - اللواء

اهتمت دوائر غربية بمعلومات عن زيارات متبادلة تجري بين بيروت ودمشق، لها علاقة بترتيبات عودة النازحين السوريين.

تشعر منطقة شوفية بالتهميش إذا ضم قضاء الشوف إلى قضاء عاليه.

تستعد مجموعة من الأحزاب لاتخاذ إجراءات تنظيمية بما يتلاءم مع مرحلة ما قبل وبعد إجراءات الانتخابات النيابية.

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