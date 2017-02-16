المدارس الثانوية إلى الإضراب اليوم

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يدخل القطاع التربوي اليوم، أولى مظاهر التعطيل، وستقفل المدارس الثانوية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد أمام عشرات الألوف من الطلاب الثانويين بدعوة من رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، التي تطالب باستعادة حقوق أساتذة التعليم الثانوي من الفئة الثالثة التي ضُربت منذ العام 1998 وحرمانهم من حقوقهم بـ60% من التعويصات المستحقة لهم.

وسيتزامن الإضراب مع اعتصام مركزي في ساحة رياض الصلح، مقابل مجلسي النواب والوزراء، إبتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحاً، تحت عنوان: «حقوق المتعاقد المنسيّة وضرورة إرجاعها قبل بدء الانتخابات النيابية». وسينتهي التجمّع بمؤتمر صحافي يُعقد عند الحادية عشرة قبل الظهر، وفق ما اشارت صحيفة "الجمهورية".