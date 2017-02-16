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بشرى سارة للبنانيين: ساعات كهرباء اضافية وتخفيض الفاتورة الاجمالية

16
FEBRUARY
2017
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 كشفت مصادر معنية بملف الكهرباء لـ«الجمهورية» انّ برامج التغذية الكهربائية سترتفع 3 ساعات يومياً، بدءاً من نهاية الشهر الجاري. وقالت: «إنّ المعملين الجديدين، اللذين انتهت المؤسسة من بنائهما منذ فترة قصيرة، سيعملان بقدرة إنتاج تقارب الـ 270 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، وسيدخلان الخدمة الفعلية قبل نهاية الشهر الجاري، وسيتم ربطهما بالشبكة الأساسية لتوزيع الطاقة الكهربائية».

وحول ما أشيع عن رفع تعرفة الكهرباء، قال وزير الطاقة سيزار ابي خليل لـ«الجمهورية»: «نحضّر خطة لتخفيف فاتورة المواطن وتمرّ بمراحل منها زيادة ساعات التغذية، ما يعني تخفيض ساعات الاعتماد على المولدات. وبالتالي، تصبح الفاتورة الاجمالية التي يدفعها المواطن مخفّضة، وعندما ننتهي من هذه الدراسة سنعرضها على مجلس الوزراء وسنضع الرأي العام في تفاصيلها».

واستغرب أبي خليل «كيف تبدأ الانتقادات والوزارة لم تنجز بعد الدراسة»، موضحاً «انّ الخطة تتضمن زيادة ساعات التغذية وزيادة التعرفة بشكل طفيف مقابل تخفيض ساعات المولدات حتى نصل في النهاية الى تغذية الـ24/24 وتكون الفاتورة الاجمالية أقلّ بكثير ممّا يدفعه المواطن حالياً».

الجمهورية
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