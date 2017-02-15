living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما هي أهمية زيارة الرئيس عون الى مصر؟ وكيف استقبله اللبنانيون؟

15
FEBRUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عُلا بطرس - 
اكتسبت زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الى جمهورية مصر العربية أهميّة تاريخية في ضوء التحديات التي تشهدها المنطقة وأبرزها الإرهاب معوّلاً على نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي الى لعب وبلاده دوراً رائداً في رأب الصّدع في العلاقات العربية- العربية والعربية الإقليمية وحلّ قضية العرب الأساس "فلسطين". وكان الرئيس عون حذّر من "عار يلحق بالعرب اذا نجحت اسرائيل في الغاء الهوية والارض الفلسطينية" متسائلاً  "هل يمكن أن نتصوّر الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في فلسطين من دون مسلمين ومسيحيين؟" لذلك نوّه في كلمته المشتركة مع الرئيس السيسي أنّ "مصر الإعتدال والإنفتاح، يمكنها إطلاق مبادرة إنقاذ عربية تقوم على وضع استراتيجية مشتركة لمحاربة الإرهاب الذي يضرب في أرضنا ويستبيح أهلنا". وقد أكّد الرئيس السيسي بدوره أنّ مصر "ستواصل دعمها للبنان الشقيق على كافة الأصعدة، وكلي ثقة في أن ولاية الرئيس عون ستُعزز وضع لبنان كبلدٍ للتعددية السياسية والتنوع الثقافي الذي تحكمه أسس المشاركة والتوافق بين القوى السياسية المختلفة".

وكان الرئيس عون باعتلائه منبر "جامعة الدول العربية" وتدوينه كلمة في "السّجل الذهبي" تمنى عودة الدول الأعضاء الى احترام ميثاقها والعمل بوحيه كي تعود فعلاً "جامعة للعرب". وقد نوّه أمينها العام أحمد أبو الغيط بالرئيس عون وتجربته وتحمّل لبنان مشكوراً عبء النزوح الكثيف للسوريين ما يستلزم مساعدته والوقوف الى جانبه. وبذلك يكون الرئيس عون يعمل بوحي خطاب "القسم" لتحقيق "العودة الآمنة" ومحاربة "الإرهاب" وإعلاء قيم الإنفتاح والتعددية في ثنائه على النموذج المصري ليلاقيه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتأكيده على ما يلي: "نحن حريصون على ان يكون للبنان الحضور الابرز في مؤتمر "المواطنة والعيش المشترك" خصوصاً أنه هو خير من يغرّد في هذا السرب وهو أول من انفتح فكرياً وثقافياً على مصر". وقد وصف بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للاقباط الاورثوذكس تواضروس الثاني الرئيس عون ب "زعيم المسيحية المشرقية الابرز". وجاءت كلمته معبّرة إذ قال "هذا البلد الكبير، الحر والاشبه بزهرة وسط هذا العالم، وهو الوطن الذي ذكره الكتاب المقدس مراراً، وطن الادب والفن والشعر والقيم الانسانية الكبيرة."

إن تأكيد الرئيس عون على العلاقات التاريخية بين لبنان ومصر منذ النهضة العربية الى اليوم يؤكد على عمق الروابط من أجل مستقبل أفضل للبلدين. وعلى وقع أغنية "شرّفت يا طلّة ملك يا مين هالقلب امتلك مش بس زحلة والبقاع بيروت جبلنا والشمال وجنوبنا كلن إلك يا قايد كلن إلك" دخل الرئيس عون قاعة "القاهرة الكبرى" في حفل استقبال دعت اليه السفارة اللبنانية وسط التصفيق والأهازيج، حيث شخصت عيون اللبنانيين القادمين من مختلف محافظات الجمهورية وقلوبهم فخراً وأملاً برئيس البلاد مردّدين "فخامة الإسم تكفي" مستعيدين مسار "الجنرال" المشرّف الذي طبع عظمتهم بتاريخ لبنان الحديث.

علا بطرس ,
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout