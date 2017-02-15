ما هي أهمية زيارة الرئيس عون الى مصر؟ وكيف استقبله اللبنانيون؟

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عُلا بطرس -

اكتسبت زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الى جمهورية مصر العربية أهميّة تاريخية في ضوء التحديات التي تشهدها المنطقة وأبرزها الإرهاب معوّلاً على نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي الى لعب وبلاده دوراً رائداً في رأب الصّدع في العلاقات العربية- العربية والعربية الإقليمية وحلّ قضية العرب الأساس "فلسطين". وكان الرئيس عون حذّر من "عار يلحق بالعرب اذا نجحت اسرائيل في الغاء الهوية والارض الفلسطينية" متسائلاً "هل يمكن أن نتصوّر الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في فلسطين من دون مسلمين ومسيحيين؟" لذلك نوّه في كلمته المشتركة مع الرئيس السيسي أنّ "مصر الإعتدال والإنفتاح، يمكنها إطلاق مبادرة إنقاذ عربية تقوم على وضع استراتيجية مشتركة لمحاربة الإرهاب الذي يضرب في أرضنا ويستبيح أهلنا". وقد أكّد الرئيس السيسي بدوره أنّ مصر "ستواصل دعمها للبنان الشقيق على كافة الأصعدة، وكلي ثقة في أن ولاية الرئيس عون ستُعزز وضع لبنان كبلدٍ للتعددية السياسية والتنوع الثقافي الذي تحكمه أسس المشاركة والتوافق بين القوى السياسية المختلفة".

وكان الرئيس عون باعتلائه منبر "جامعة الدول العربية" وتدوينه كلمة في "السّجل الذهبي" تمنى عودة الدول الأعضاء الى احترام ميثاقها والعمل بوحيه كي تعود فعلاً "جامعة للعرب". وقد نوّه أمينها العام أحمد أبو الغيط بالرئيس عون وتجربته وتحمّل لبنان مشكوراً عبء النزوح الكثيف للسوريين ما يستلزم مساعدته والوقوف الى جانبه. وبذلك يكون الرئيس عون يعمل بوحي خطاب "القسم" لتحقيق "العودة الآمنة" ومحاربة "الإرهاب" وإعلاء قيم الإنفتاح والتعددية في ثنائه على النموذج المصري ليلاقيه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتأكيده على ما يلي: "نحن حريصون على ان يكون للبنان الحضور الابرز في مؤتمر "المواطنة والعيش المشترك" خصوصاً أنه هو خير من يغرّد في هذا السرب وهو أول من انفتح فكرياً وثقافياً على مصر". وقد وصف بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للاقباط الاورثوذكس تواضروس الثاني الرئيس عون ب "زعيم المسيحية المشرقية الابرز". وجاءت كلمته معبّرة إذ قال "هذا البلد الكبير، الحر والاشبه بزهرة وسط هذا العالم، وهو الوطن الذي ذكره الكتاب المقدس مراراً، وطن الادب والفن والشعر والقيم الانسانية الكبيرة."

إن تأكيد الرئيس عون على العلاقات التاريخية بين لبنان ومصر منذ النهضة العربية الى اليوم يؤكد على عمق الروابط من أجل مستقبل أفضل للبلدين. وعلى وقع أغنية "شرّفت يا طلّة ملك يا مين هالقلب امتلك مش بس زحلة والبقاع بيروت جبلنا والشمال وجنوبنا كلن إلك يا قايد كلن إلك" دخل الرئيس عون قاعة "القاهرة الكبرى" في حفل استقبال دعت اليه السفارة اللبنانية وسط التصفيق والأهازيج، حيث شخصت عيون اللبنانيين القادمين من مختلف محافظات الجمهورية وقلوبهم فخراً وأملاً برئيس البلاد مردّدين "فخامة الإسم تكفي" مستعيدين مسار "الجنرال" المشرّف الذي طبع عظمتهم بتاريخ لبنان الحديث.