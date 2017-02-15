ألحزب القومي: نؤكد الدعم لقناة "الجديد" في وجه البربرية التي تسيء إلى الإمام الصدر

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شجب المكتب المركزي للاعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان، "أي محاولة للاعتداء على الإعلاميين والوسائل الإعلامية"، لافتا الى أنه "في بلد يدعي احترام حرية الرأي، ويدعي الديمقراطية والتمدن، تتجدد مظاهر لا تمت إلى الأخلاق ولا إلى الحرية بصلة".



وشدد على أهمية "الحرية الإعلامية التي تنبع من الموضوعية والأخلاق والبحث عن الحقيقة"، مشيرا الى أن "الرأي يجابه بالرأي، والخطأ إن حصل يمكن ملاحقته في القضاء، لكن مظاهر العنف ومنع الرأي ومحاولة الدفاع عن حق بالاعتداء على حقوق، يحول صاحب الحق إلى معتد يستحق المحاسبة".



واكد "الدعم لحق الرأي، وقناة الجديد والعاملين فيها في وجه البربرية التي تسيء إلى الإمام الصدر والى التسامح الذي دعا اليه"، واهاب ب"السلطة في لبنان، من وزارات صاحبة صلاحية، إلى القضاء والأجهزة الأمنية، أن تمارس صلاحياتها بحماية الحقوق ومعاقبة المخلين بالأمن".