شربل خليل يخرج عن صمته ويكشف عن إسم النائب المحرّض لما حصل بالأمس!

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بعد الاعتداء على قناة "الجديد" مساء امس جراء الاعتراض على مشهد في برنامج "دمى كراسي"، ردّ المخرج شربل خليل في حديث لإذاعة "جرس سكوب"، قائلا: "هذه الأساليب الميليشياوية معيبة في هذا الزمن وقد تدخّل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شخصياً أمس"، معتبرًا أن "ممارسة البربرية بالأمس امام مبنى الجديد شوه هالة الإمام موسى الصدر".

وأكد خليل أنه "لم يكن هناك اي تعرض للرموز الدينية ومن يدّعي ذلك هو سخيف وغبي وتافه، لم اتعرض اطلاقاً للإمام موسى الصدر ومن يدّعي ذلك واهم، ولن اعتذر وادعوهم لمشاهدة الحلقة".

وأضاف خليل: "مواضيعي مسلّة تنعر تحت باط كل فاسد فيركض الى الشارع ليعترض، وأنا أضحك على النكتة التي تطالني بأني اثير هكذا مواضيع للشهرة، لست بحاجة لهذا بعد 25 سنة نجاح".

وتأسّف خليل بأن "أحد نواب حركة أمل، هاني قبيسي، مارس التحريض وكان احد اسباب ما حدث بالأمس".