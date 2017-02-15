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توضيح هامّ من وزير العدل سليم جريصاتي

15
FEBRUARY
2017
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أوضح المكتب الإعلامي لوزير العدل سليم جريصاتي في بيان، "ما ورد في بيان لتجمع رجال الأعمال اللبنانيين، أن وزير العدل سليم جريصاتي أعلن أن "هناك أحكاما ستصدر في قضايا ستكون صادمة للرأي العام"، مما يعني أن هذا الإعلان، بين مزدوجين، هو حرفي ومنقول مباشرة عن وزير العدل، في حين أنه كلام نقل عنه محرفا عن غير قصد، بمعرض لقائه تجمع رجال الأعمال اللبنانيين، حيث قال مطمئنا إن ثمة ملفات صادمة للرأي العام سوف تصدر بشأنها أحكام قضائية مبرمة وعادلة لا محال.

إن الملفات هي التي تتصف بالصدامية وليس الأحكام المنتظرة. أما ما ورد في الخبر لجهة أن المساءلة القضائية بدأت من منطلق الشفافية في الكازينو وأن المتابعة في المرفأ وغيره من المرافق، فهو أيضا كلام غير دقيق لم يرد على لسان وزير العدل الذي لا يفصح ولا يمكنه أن يفصح أصلا عن وجهة المساءلة القضائية، وهي مساءلة غير مبرمجة مسبقا وبالاستنساب، طالما لم يتكون لديه أو لدى النيابات العامة المختصة، ملف تتوافر فيه العناصر الجرمية التي توجب تحريك الدعوى العامة".

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