المرشحة للرئاسة الفرنسية مارين لوبان في لبنان

A + A -

تزور مرشحة حزب «الجبهة الوطنية» للرئاسة الفرنسية مارين لوبان لبنان الأحد والإثنين المقبلين على أن تلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، وفق ما أكد مصدر حكومي في بيروت.



وقال المصدر رافضاً الكشف عن اسمه إن «لوبان ستزور لبنان في 19 و20 شباط (فبراير) الجاري، على أن تلتقي يوم الإثنين الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري».



ويأتي الإعلان بعد إشارة مصدر في «الجبهة الوطنية» الذي تتزعمه لوبان ومصدر رسمي لبناني مطلع الشهر الجاري، إلى أنها كانت تنوي زيارة بيروت يومي الجمعة والسبت الماضيين، من دون أن يحصل ذلك.





وكان المرشح إلى انتخابات الرئاسة في فرنسا وزير الاقتصاد السابق إيمانويل ماكرون زار بيروت في 24 كانون الثاني (يناير) الماضي والتقى عون والحريري، ودعا إلى «سياسة متوازنة» حيال الحكومة والفصائل المعارضة في سورية، في تباين عن السياسة المؤيدة للمعارضة والتي تتبعها باريس منذ بداية النزاع السوري قبل حوالى ست سنوات.

وألغى مرشح اليمين فرنسوا فيون زيارة كانت مقررة إلى لبنان والعراق في 4 و5 من الشهر الجاري، بعد فتح تحقيق في شأن وظائف وهمية أمنها لزوجته واثنين من أولاده.