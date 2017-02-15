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مؤتمر عرب نت بيروت يجمّع أبرز أصحاب القرار في دورته الثامنة من 20 إلى 22 شباط

15
FEBRUARY
2017
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بيروت في 13 فبراير / شباط 2017: برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، وبالتعاون مع مصرف لبنان المركزي، يُعقد مؤتمر عرب نت بيروت 2017 للسنة الثامنة على التوالي في فندق هيلتون بيروت حبتور غراند  ويجمع أبرز الجهات الحكومية وحضور رسمي متمثلًا بمعالي وزير الاتصالات الاستاذ جمال الجرّاح وسعادة حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة  وأكبر الشركات في لبنان ومن المتوقع حضور أكثر من  1300 محترف من القطاع الرقمي ورواد الأعمال من لبنان والخارج.   ويرعى الحدث أهم  الشركات المؤثرة في القطاع منها  Touchو  Alfa وCreditBank  وبنك عودة وOMD والمؤسسة اللبنانية للارسال.
ينطلق المؤتمر مع يوم Prototype Day المخصص لمساعدة الشركات الناشئة والمبتكرين على صقل مهاراتهم وتطوير أعمالهم عبر سلسلة من ورشات العمل عن ريادة الأعمال والأجهزة وتطوير المنتجات على أن يكون حفل الافتتاح الرسمي  للمؤتمر في 21 شباط 2017 الساعة التاسعة صباحاً  ليعلن بدء يومي المؤتمر الذي يسلط الضوء على  أحدث التحولات التي يشهدها قطاع الأعمال والتكنولوجيا وريادة الأعمال والإعلام ضمن عدة مسارات. الأول مخصص للإعلام والتسويق الرقمي مع التركيز على خلق المحتوى وتوزيعه وتحقيق الربح وتقييمه مع متحدثين مميزين من Pepsi و Marsو Publicisو Mindshareو Discovery Networks. والثاني  يتناول ريادة الأعمال من المراحل المبكرة  إلى الاستثمار مع التركيز على أجدد صناديق الاستثمار في المنطقة إضافة إلى الابتكار في الأجهزة عبر استضافة متحدثين بارزين مثل ايريك كاتز، المؤسس والرئيس التنفيذي في Circuit Launch والمدير العام في Hardware at Hackers/Founders وسيريل نجار، مؤسّس White sur White   والرئيس التنفيذي في White Lab ورافاييل كرووان، مؤسس Startupbootcamp IoT والمدير العام في Connected Devices.
ونظراً لأهمية القطاع المصرفي وتطوره المستمر، يقدم عرب نت بيروت 2017 يوم الابتكار المصرفي الذي يجمع  أكثر من 150 مصرفيّاً ومورداً للمنتجات التكنولوجيّة وممثّلاً عن وكالات الإعلان والإعلام لمناقشة  آخر الابتكارات في تكنولوجيا الصيرفة الرقميّة وعرضها – من الفروع الذكيّة إلى الدفع عبر الموبايل مع مجموعة من أبرز المتحدثين منهم فرشاد نوشادي، نائب رئيس بنك سمان ومدير الاستثمار في Level39 FinTech في لندن، إضافة إلى كبار المدراء التنفيذيين من المصارف الاقليميّة منها بنك الرياض  والبنك الأهلي ومن Visa وأنظمة دفع Garanti من تركيا. كما يتضمن يوم الابتكار المصرفي عرض لعدد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء المنطقة.
وكما جرت العادة يقدّم المؤتمر الجيل الجديد من قادة قطاع الأعمال الرقميّة والشركات الناشئة عبر سلسلة من المسابقات وهي  ماراثون الأفكار وبطولة الشركات الناشئة، وتحدي المُسوّقين.
يعقد مؤتمر عرب نت بيروت 2017 في 20-22 فبراير / شباط في فندق هيلتون بيروت حبتور غراند. وقد جذب عرب نت في الماضي العديد من المتحدثين البارزين والمشاركين والشركاء من شركات مثل دبي الذكية و OMDو Souq.comو Duو Touch و Alfaو TBWAوفايسبوك و DMSوماجد الفطيم و JWTو STCوتويتر وستاركوم و Criteoو SkyNewsوفيزا وليو بيرنيت و Deloitteوالمؤسسة اللبنانية للإرسال ومايكروسوفت وأوبر و Vivakiو GEو MakerStudios(ديزني) و FP7
و500Startups و International New York Timesوالعديد غيرهم.
 
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