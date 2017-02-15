الثلوج اليوم تلامس الـ 800 متر.. وهكذا سيكون طقس الغد

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لا يزال المنخفض الجوي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ويؤدي الى طقس ماطر في لبنان، وسط تحذيرات من خطر تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية، بحسب ما أفادت مصلحة الارصاد الجوية.

وجاء في نشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية:

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائمً مع تساقط أمطار متفرقة تشتد احيانا في المناطق الجنوبية وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر، تتدنى ليلاً مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس 800 متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية.

الخميس: غائم جزئياً الى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وتساقط أمطار متفرقة تشتد احيانا في المناطق الجنوبية وثلوج على ارتفاع 1000 متر وما دون ذالك في المناطق الشمالية.

الجمعة: قليل الغيوم مع درجات حرارة صباحية متدنية نحذر معها من خطر تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية.

الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

الانقشاع: متوسط يسوء أحياناً.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.

حال البحر: متوسّط ارتفاع الموج

حرارة سطح الماء: 17 °م.

الضغط الجوي: 1021 HPA أي ما يعادل: 766 ملم زئبق.