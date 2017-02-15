لهذه الأسباب تم تأجيل «أستانا 2» إلى الغد

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على وقع «الرضا» المتبادل بين موسكو وأنقرة من التنسيق الوثيق بينهما في سورية، ومشاورات أجرتها وفود الجمهورية العربية السورية وروسيا وإيران في العاصمة الكازاخية، تأجل اجتماع «أستانا 2» لبحث «آليات مراقبة وقف إطلاق النار في سورية، ومعاقبة الجهة التي تنتهك الهدنة»، إلى يوم غد بعدما كان مقرراً اليوم الأربعاء بسبب عدم وصول «وفد المجموعات الإرهابية والوفد التركي»، على حين تأكد حضور الأردن بصفته «عضواً مراقباً».



وأعلن مكتب الصحافة في وزارة الخارجية الكازاخية في بيان أمس، بحسب وكالة «سانا» للأنباء، أن الجولة القادمة من المحادثات السورية السورية التي كانت مقررة في أستانا اليوم وغداً ستجري «خلف أبواب مغلقة»، وأنها ستبدأ «على مستوى عال في الـ15 من شباط 2017 في الساعة 13، 00 بتوقيت أستانا المحلي في فندق ريكسوس»، إلا أن قناة «الإخبارية السورية» ذكرت مساء أمس نقلاً «عن الجهة المنظمة وهي الخارجية الكازاخية «أن الاجتماع تأجل إلى بعد غد الخميس في 16 الجاري بسبب «تأخر وصول وفد المجموعات الإرهابية والوفد التركي».



وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الكازاخي، خيرت عبد الرحمنوف في تصريحات للصحفيين، وفق الموقع الالكتروني لقناة «روسيا اليوم»: أن «اجتماع أستانا حول الأزمة السورية من المقرر أن يبحث آليات مراقبة وقف إطلاق النار، ومعاقبة الجهة التي تنتهك الهدنة».



وذكر وزير الخارجية الكازاخي «أنهم ينتظرون من الجانب التركي، في القريب العاجل، تأكيد مشاركة وفد من المعارضة المسلحة السورية في اجتماعات أمس بأن وفد الأخير توجه إلى أستانا»، على حين ذكرت وسائل إعلام داعمة للمعارضة أن «المعارضة ستحضر بوفد محدود يترأسه (ممثل ميليشيا جيش الإسلام) محمد علوش».



وأوضح عبد الرحمنوف أنه «في الوقت الراهن لدي معلومات بأن الأمم المتحدة ستكون مُمثلة بخمسة أشخاص (في إشارة إلى مكتب المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا)، ولكن لم تصلنا بعد معلومات بشأن مشاركة الولايات المتحدة».



وبعدما تأكد وصول وفد سورية أول أمس والوفدين الروسي والإيراني أمس، نقل موقع «روسيا اليوم» عن مصدر قريب من «أستانا»، أن «الوفد الروسي التقى مع الوفد الإيراني ثم مع ممثلي وفد الحكومة السورية، وذلك قبل المشاورات السورية الإيرانية»، في وقت أعلن فيه وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام محمد المومني أن «الأردن سيشارك بوفد يضم مسؤولين رفيعي المستوى وذلك بناء على دعوة رسمية من روسيا وبصفة مراقب»، لكنه ووفقاً لوكالة «أ.ف.ب» لم يعط تفاصيل حول أسماء أعضاء الوفد.