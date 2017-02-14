"لبنان أكبر من أن يُبلَع... وأصغَر من أن يقسَّم "... عبارة استعان بها الرئيس الحريري

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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

"لبنان أكبر من أن يُبلَع... وأصغَر من أن يقسَّم "... عبارةٌ استعان بها رئيسُ الحكومة سعد الحريري في الذكرى الثانية عشْرةَ لاستشهاد والده، شهادةً لا لُبْسَ فيها على أنّ ما قيل قبل ثلاثةِ عقودٍ تقريباً على لسان رئيس البلاد الحالي، مادَّةٌ جامعة، كانت ولم تزَلْ تصلُحُ للبناءِ عليها، في سبيل المستقبل ... مستقبلٌ شاء الحريري وُلوجَهُ، على عهد ميشال عون، ممسِكاً يدَ سمير جعجع، الذي انتقده في الاحتفال عينِه قبل عام، مُطلقاً اليوم عباراتِ الرفض لمَنطق القهر في قانون الانتخاب ... علماً أنه يُطل الليلة، وللمرة الأولى، في مقابلةٍ خاصة عبر الـ OTV، أجرتها معه الزميلة ليال الاختيار، وتُبثُّ في تمام التاسعة والنصف... وفيما كان الحريري يدخل "البيال" برفقة جعجع، كان الملك عبدالله الثاني يترافق ورئيس الجمهورية في زيارةٍ للمملكة الهاشمية، مَيَّزتها الحفاوةُ البالغة، من الاستقبال الشخصي على أرض المطار رُغم المَطر، مروراً بالتنقل في سيارةٍ قادها المَلك نفسُه، وصولاً إلى التفاهم التام على معظم الملفات، حتى بلغ الأمرُ بمصدرٍ متابعٍ حدَّ وصْف اللقاء بأنه "بين حليفين". تفاصيلُ المحادثات اللبنانية- الأردنية في تقرير للزميلة نانسي صعب بعد ثوان معدودة.