A + A -

استغرب رئيس "حركة النهج" النائب السابق حسن يعقوب في بيان اليوم "التصريحات غير المسؤولة وغير الدقيقة والتحركات الغوغائية تحت ذريعة التعرض للامام الصدر"، وقال: "ان حفظ شخص الامام الصدر والمغيبين والقضية حاصل حكما بمجرد وجودنا في اي عمل وهذا الامر لا يقبل المزايدات على الإطلاق ومكرس بالتضحيات والدماء والعرق والدموع، ومراجعة الحلقة التلفزيونية متوفر وسهل ولا يمكن التضليل في هذا الامر، والمواضيع التي أثيرت واضحة امام الرأي العام وقد اجبنا ووافقنا ورفضنا على ما يجب".

ولفت الى "ان الخلط والمزج بين شخصية الامام الصدر والرئيس نبيه بري امر غير منطقي وسوقه بهذا الأسلوب لا يهدف الى الاصلاح والحق، والتصرفات الغوغائية والمزايدات والتشبيح لا يمت الى قيم حركة المحرومين ولا يتناسب مع الأخلاق الرفيعة التي يتميز بها المؤسسون فكيف للاصيلين السكوت على تصرفات اليافعين وترك الأمور على غاربها".

ودعا "كل محبي الامام الصدر إلى العمل على نهجه وأخلاقه وعدم الانجرار وراء الاضاليل والانحراف".