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الرئيس عون وصل الى الاردن وعقد لقاء قمة مع الملك عبد الله الثاني.. مراسم استقبال رسمية كاملة باصرار ملكي رغم الطقس العاصف

14
FEBRUARY
2017
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وصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوفد المرافق الى العاصمة الأردنية عمّان في زيارة عمل تلبية لدعوة رسمية تلقاها من العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين.


وكانت الطائرة الرئاسية حطت في مطار ماركا العسكري-السرب الملكي عند الساعة الثانية عشرة بالتوقيت المحلي، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي.


وفور نزول الرئيس عون الى ارض المطار اطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا به واستقبله الملك عبد الله عند سلّم الطائرة يحيط به كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور هاني الملقي، ورئيس مجلس الاعيان بالوكالة الدكتور معروف البخيت، ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، ورئيس المجلس القضائي هشام التل، ورئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت، ورئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة، إضافة الى وزراء : الداخلية غالب الزعبي، الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، المالية عمر ملحس، الدولة للشؤون القانونية بشر الخصاونة، الصناعة والتجارة يعرب القضاه، الى جانب عدد من كبار المستشارين الملكيين.


ثم سار الرئيس عون والملك عبد الله معا على السجادة الحمراء وصافحا أعضاء الوفدين الرسميين الاردني واللبناني.
وبعد اعتلاء المنصة الرسمية وعزف النشيدين الوطنيين، عرض الرئيس عون وملك الاردن ثلة من حرس الشرف، قبل ان يصافح رئيس الجمهورية عددا من السفراء العرب المعتمدين في المملكة والقائم بأعمال السفارة اللبنانية في عمان علي المولى والملحق العسكري في الاردن العميد سعيد الرز أركان السفارة اللبنانية.


ثم توجه رئيس الجمهورية في سيارة الملك عبد الله الى قصر بسمان- الزاهر التي قادها الملك بنفسه تكريما للضيف اللبناني وجال به في ارجاء العاصمة الاردنية.


وفور الوصول الى قصر بسمان- الزاهر، عقد لقاء قمة بين العاهل الاردني ورئيس الجمهورية بدأ ثنائيا ثم تحول الى محادثات موسعة بين الجانبين، اعقبتهما مأدبة غداء عمل اقامها الملك عبد الله على شرف الرئيس عون والوفد المرافق، وحضرها كبار المسؤولين الاردنيين واستكملت خلالها المحادثات بين الجانبين.


اشارة الى ان المراسم اقيمت في مكان مقفل في المطار، أعدّ خصيصاً بسبب الطقس العاصف الذي يخيّم على الاردن حالياً، بعد اصرار العاهل الاردني على ان تقام المراسم بشكل كامل وعدم اجتزائها.

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