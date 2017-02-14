إليكم طقس الأيام المقبلة.. عودة الثلوج إلى لبنان؟!

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أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني انه لا يزال المنخفض الجوي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ويؤدي الى طقس ماطر .



وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم اجمالاً مع أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مترافقة ببرق ورعد وانخفاض بدرجات الحرارة وثلوج على ارتفاع 1300 متر كما تتساقط الثلوج لتلامس ال900م ليلاً وما دون في المناطق الشمالية والداخلية.



كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئياً الى غائم وممطر وثلوج متفرقة على ارتفاع 1100متر نهاراً تتدنى ليلاً مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس 800 متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية.

أما الخميس فيكون غائم جزئياً الى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل يذكرعلى الساحل. مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوقً.