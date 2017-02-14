IPT : برنامج أوتوماتيكي لمراقبة الوقود من المصفاة حتى السيارات يبدأ في لبنان

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زار وفد من Siemens الألمانية شركة IPT النفطية في مركزها الرئيسي في عمشيت في 13 شباط لتهنأتها على إطلاقها بالتعاون مع شركة Automatix ولأوّل مرّة في الشرق الأوسط نظام الأتمتة والمراقبة الإلكترونية الذكية لأنشطة IPT تحت عنوان "حلول النفط والغاز من المصفاة إلى سيارات الزبائن على محطة المحروقات" .



بعد الاطّلاع على المشروع المنفّذ، تمّ تسليم IPT وAutomatix شهادتي امتياز بهذا الخصوص من شركة Siemens العالمية، استلمها كلّ من المدير التنفيذي في شركة IPT الدكتور طوني عيسى والمدير التنفيذي Automatix السيد الياس بشعلاني.



ويجدر الذكر بأنّ Siemens قد حوّلت برنامج الأتمتة المنفذ لدى IPT إلى منتج عالمي من Siemens أعلنته رسمياً ضمن فعاليات معرض نورنبرغ SPS IPC Drives في ألمانيا، يتمّ عرضه على كبرى الشركات النفطية في العالم.

كانت شركة IPT النفطيّة قد أطلقت هذا المشروع النموذجي - وهو الأوّل من نوعه في الشرق الأوسط - في عام 2015، وذلك بالتعاون مع شركة AutomatiX وSiemens الألمانية. ويهدف هذا البرنامج إلى مكننة شاملة لمحطاتها والتحكّم بها عن بعد وتأمين رقابة شاملة ودقيقة لكلّ عمليات نقل وبيع المحروقات من المستودعات النفطية الى المحطات ولغاية وصولها الى سيارات المستهلكين، منعا للغشّ والتلاعب بالكمّيات وبجودة البضاعة. يتمّ التحكّم بهذا النظام عن بعد عبر غرفة مراقبة مركزية يكون موقعها في المقرّ الرئيسي لIPT. تتضمّن وظائف هذا النظام مراقبة مستويات المحروقات وجودتها في الخزّانات، وصهاريج النقل، وماكينات التعبئة المنتشرة على المحطات في كلّ لبنان، كما يتحكّم عن بعد بتسعيرة المحروقات ومراقبتها في كلّ الأوقات.