إسرائيل تفجّر "مفاجأة" عن لبنان والسيّد نصرالله!

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إسرائيل تعاني الهلع من تصريحات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والتي هدد بها الكيان الإسرائيلي بقصف مستودعات الأمونيا في ميناء حيفا في حال أقدمت إسرائيل على قصف لبنان، ونائب مندوبها في الأمم المتحدة يشبه ذلك بامتلاك لبنان قنبلة نووية.

ولازالت إسرائيل تعيش تداعيات الرعب من تصريحات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قبل عام والتي هدد فيها باستهداف مستودعات الأمونيا في حيفا في حال الاعتداء على المدن والقرى اللبنانية.



وآخر تداعيات الرعب الإسرائيلي تصريح لنائب مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة دافيد رويت، والتي قال فيها إن إسرائيل تواجه تهديداً نووياً من لبنان.

وقال رويت "في الشمال هنالك حزب الله الذي يخفي في ترسانته أكثر من 150 ألف صاروخ كلها موجهة نحو إسرائيل"، بحسب "الميادين".

وذكر رويت بتصريحات السيد نصر الله قائلاً "في عام 2016 هدد نصر الله بشن هجوم كارثي على مستودعات الأمونيا في ميناء حيفا والتي ستؤدي إلى مصرع عشرات آلاف المدنيين ويتأثر بها نحو 800 ألف مدني"، وشبه ذلك بامتلاك لبنان قنبلة نووية.

(سبوتنيك)