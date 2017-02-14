تويني: لا توجه لزيادة الضرائب على الطبقات المتوسطة والفقيرة

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أكد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني أن ما من توجه لزيادة الضرائب على الطبقات المتوسطة والفقيرة، لافتا إلى ان هناك ضرائب على الكماليات وما يعرف بالربح العقاري.

وأوضح تويني لصحيفة “اللواء”، أن هناك مسؤولية وطنية وأن هناك فواتير لا بد من أن تدفع ، متوقعا أن تقر سلسلة الرتب والرواتب، لكنه أشار إلى أنه سيصار إلى دفعها بطريقة جزئية أي على دفعتين لأن لا قدرة على تسديدها دفعة واحدة.

ولم يستبعد تويني عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد غد الخميس في القصر الجمهوري، لكن الوزراء لم يتبلغوا بعد، مؤكدا الجهوزية الكاملة لبحث مشروع الموازنة.