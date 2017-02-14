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حزب الله لن يتساهل ابداً..!!

14
FEBRUARY
2017
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أكد مطلعون على الاجواء الداخلية لحزب الله، ان "رفع الامين العام للحزب السيد نصرالله سقف خطابه في إطلالته المتلفزة امس الاول بذكرى تأبين عضو المجلس المركزي الشيخ حسين عبيد لم يتجاوز الحدّ الاقصى. وهو اتى مخففاً لسببين: الاول ان هناك إطلالات جديدة للسيد نصرالله وسيتطرق فيها الى تطورات الملف اللبناني والاستحقاق الانتخابي بـ"جرعات" تصاعدية، وبشكل يواكب نقاشات اقرار القانون الجديد الذي تعهد الحزب ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وحلفاؤهم في 8 آذار بإقراره على اساس النسبية مع نقاش "معقول" بنسبتها وتقسيمات دوائرها. أما السبب الثاني وهو تلافي عرقلة مسيرة العهد والحكومة الجديدين والاستمرار بالاجواء الايجابية التي بدأت في اوائل تشرين الثاني من العام 2016 والتي توجت بتأييد لبناني جامع لترشيح العماد ميشال عون رئيسا في آخر الشهر المذكور. وخصوصا ان هناك شعورا لدى حزب الله والرئيس عون وباقي الحلفاء برغبة لفرملة العهد والالتفاف على هذه المرحلة ومنع اجراء الانتخابات النيابية بإصلاحات حقيقية يتعهد بها عون وحزب الله منذ العام 2006 وتوقيع تفاهم مار مخايل وإعلانه".


ورأى المطلعون في حديث لـ"الديار" ان حث السيد نصرالله لحوار بين لبنان وسوريا هو لحل مشكلة النزوح بشكل فاعل وجدي ولوجود خطر انفجار هذا الملف في وجه الدولة والحكومة والشعب اللبناني. وان لبنان بات وحيداً في مواجهة التحديات الجسام لهذا الملف والشكوى والتذمر تجاه "الجهات المانحة" لا يغني ولا يسمن من جوع ولا المكابرة والكيدية واللعب على وتر المذهبية والتحريض يمكنها ان تشد "عصب" فريق 14 آذار المتهالك او لاستنفار شارع مذهبي ما لاستنهاض الافول "الازرق". وشدد هؤلاء المطلعون على ان "حزب الله لن يتساهل ابدا مع اي محاولة لتفجير الاوضاع امنيا في البقاع او الشمال وبالنزوح كوقود لمعركة او مغامرة ويقف وراءها الفريق المتضرر من الانتخابات بقانون جديد. والمصيبة انه يرأس الحكومة وجبهة العداء لحزب الله وسوريا وممتعض من بداية الطريق نحو حل سياسي في "بلاد الشام" ومن تنامي حضور ونفوذ حزب الله في لبنان وسوريا.

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