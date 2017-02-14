البرلمان الفرنسي يجرم تصفح المواقع الارهابية في ظروف محددة

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اتفقت لجنة في البرلمان الفرنسي الاثنين على تضمين مشروع قانون متعلق بالامن العام فقرة تجرم، في ظروف محددة، التصفح المتكرر للمواقع الارهابية، ذلك بعدما اعادت صياغتها بطريقة تتفق ورأي المجلس الدستوري الذي رفض صيغة سابقة لمخالفتها للدستور.

والاثنين وافقت لجنة مشتركة بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على صيغة معدلة من مشروع القانون المتعلق بالامن العام وتنص على ان تصفح المواقع الارهابية بشكل متكرر يعتبر جنحة في حال اقترن بشرط اضافي هو ان التصفح المتكرر يجب ان يترافق مع ابداء المتصفح رغبته بتبني الافكار الجهادية التي تسوق لها هذه المواقع.

ومن المقرر ان يطرح مشروع القانون على التصويت امام البرلمان بمجلسيه هذا الاسبوع لاقراره بشكل نهائي