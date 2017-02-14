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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلثاء 14-02-2017

14
FEBRUARY
2017
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"الجمهورية" - أسرار:
يساوم أحد الأحزاب في الجبل على إمكان حصوله على مقعد إضافي لمذهب مُعيّن كتعويض عن إمكان سيره بقانون النسبية اذا أصبحت أمراً واقعاً.
قال مرجع روحي إن مشكلة قانون الإنتخاب في العقلية وليست في الشق التقني وكل جهودنا السابقة لم تفضِ الى نتيجة.
توجهت الأنظار الى شخصية لبنانية ودورها في موقف أطلقه رجل أعمال عربي ضد مرجع رئاسي على خلفية موقف أثار جدلاً خلال الساعات الماضية.

"اللواء" - أسرار:
لغز
يواجه طاقم الوزراء الجدد أزمة في طلب السلطات المالية، نظراً لإنعدام الخبرة وخشية المحاسبة، مما يُعزّز على انطلاق العمل فيها!
غمز
دخل أحد الوزراء النشطين على خط معالجة مشكلة مزمنة، بما له من نفوذ داخل حزبه وعلاقة مع مؤسسة ينازع الحزب على ملكيتها..
همس
أنعشت مواقف أخيرة همة المسؤولين لوضع تفاصيل الخطة الأمنية البقاعية، مع زيادة في التنسيق..

"المستقبل" - يقال:
إنّ وزير الصحة طمأن مراجعين بأنه أمّن الاعتماد اللازم من الخزينة لتوفير التمويل لأدوية السرطان مؤكداً استئناف تزويد المواطنين المرضى بهذه العلاجات.

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