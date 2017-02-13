رئيس الجمهورية للجالية اللبنانية في مصر: توصلنا الى تفاهم حول وطننا وسنحافظ على امنه واستقراره كما على كامل فئات شعبه

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الرئيس عون: سنستخدم موقعنا في محاولة لصنع الخير والوئام بين الدول الشقيقة المتخاصمة

رئيس الجمهورية: إن حياد لبنان هو حياد ايجابي كي يساعد، لأنه عندما يختلف الاشقاء في ما بينهم، ونقف مع طرف ضد آخر، سنصبح نحن طرفا في الخصومة

الرئيس عون: العالم سيعود الى تعدديته وسيكون فخرنا بنفسنا متواضعاً، فنحن نخدم رسالة المحبة، وعبر الايمان نستطيع أن نزيح الجبال، وإذا كنّا تحت التراب، نترجى القيامة لن نيأس ونحن أحياء."



اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اننا في لبنان توصلنا الى تفاهم حول وطننا ونحن سنحافظ على امنه واستقراره كما اننا سنحافظ على كامل فئات شعبه، وسنبنيه معا.



وإذ شدد على ان محادثاته مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي تناولت كيفية المساعدة سويا على ايجاد الحلول السياسية للخلافات والخصومات والحروب القائمة، "وان كل ذلك ممكن، ونحن سنحاول جمع النيات الطيبة من اجل بلوغ هذه الغاية"، فإنه كشف "اننا سنستخدم موقعنا في محاولة لصنع الخير والوئام بين الدول الشقيقة المتخاصمة".



ورأى رئيس الجمهورية ان لبنان سيكون النموذج، "واكرر وأنا على ثقة، بأن العالم سيعود الى تعدديته وسيكون فخرنا بنفسنا متواضعاً، وسنرى العالم يتحول، وسنظل متواضعين نخدم رسالة المحبة التي تعلمناها منذ الصغر ونعيشها اليوم، وهي التي تكسرّ الحواجز الموجودة بين الناس، وعبر الايمان نستطيع أن نزيح الجبال ونشعر انفسنا اقوياء، وبالرجاء نرقد تحت التراب على رجاء القيامة. وإذا كنّا تحت التراب، نترجى القيامة لن نيأس ونحن أحياء."



كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال حفل الاستقبال الذي اقامه القائم باعمال سفارة لبنان في مصر والمندوب الدائم المناوب لدى جامعة الدول العربية المستشار انطوان عزام للجالية اللبنانية على شرف الرئيس عون، في مقر اقامته في فندق نايل-ريتز في القاهرة، مساء اليوم.

وكان الاحتفال بدأ مع دخول الرئيس عون القاعة الكبرى على وقع اغنية: "شرّفت يا طلّة ملك" للفنان سمير صفير، وتصفيق حاد للحضور، بعدها القى المستشار عزام كلمة ترحيبية برئيس الجمهورية جاء فيها:



"عمت الفرحة قلوب ابناء الجالية اللبنانية بزيارتكم هذه تلبية لدعوة رسمية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ها هم ابناء الوطن المقيمون في القاهرة والاسكندرية وكافة محافظات ارض الكنانة تجمعوا ليرحبوا بفخامتكم ويصافحوا اب الكل ويتنشقوا من خلالكم نسيم الارز الشامخ، وما هذا الحضور إلا لتأييد الرئيس القائد الذي انتظروه اكثر من ربع قرن ليحققوا كما حلموا به رئيساً نزيهاً يعيد للوطن موقعه الدولي والعربي، رئيساً ينشط المؤسسات ويعيد الثقة بها ويؤكد على الاستقرار السياسي والامني ومحاربة الارهاب والفساد، رئيساً يصر على اقرار قانون جدي للانتخابات لإعطاء التمثيل الشعبي حقه الطبيعي."



كلمة الرئيس عون

ثم القى رئيس الجمهورية الكلمة الآتية:

"اخوتي واحبائي،



انا سعيد جدا بالزيارة التي قمنا بها اليوم الى مصر الشقيقة تلبية لدعوة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهي زيارة اكدت على العلاقات الطيبة التي تسود بين مصر ولبنان منذ دهور. كما اكدت على سياسة التفاهم حول ما يمكن للبنان ومصر ان يتعاونا بشأنه في جميع الميادين. ولم يكن هناك اي تحفظ من جهتينا. وقد تداولنا في شؤون المنطقة التي تمر بازمات متكررة وكيف يمكن ان نساعد سويا في ايجاد الحلول السياسية للخلافات والخصومات والحروب القائمة فيها. ان كل ذلك ممكن، ونحن سنحاول جمع النيات الطيبة لكي نستطيع القيام بهكذا عمل."



وقال: "اما الآن فلنتكلم عن لبنان. لقد توصلنا في لبنان الى تفاهم حول وطننا الذي سنعمل على المحافظة على امنه واستقراره في الدرجة الاولى. وسنحافظ على كامل فئات شعبه، وسنبنيه معا. نحن لن نكون حياديين سلبيين، نهرب من العمل. فكلمة النأي بالنفس كلمة لا احبذ استعمالها. ولكننا سنستخدم موقعنا في محاولة لصنع الخير والوئام بين الدول الشقيقة المتخاصمة، وذلك لا يكون الا بأن نتعرّف اولا الى المصالح التي يتخاصم من اجلها الاشقاء، حتى نستطيع التفاوض من اجل هذه المصالح ونعمل على تأمينها لاصحابها اذا ما استطعنا الى ذلك سبيلا، او ان نعرف على الاقل ما هي النوايا القائمة ولماذا يتقاتلون؟ لغاية الآن انا شخصيا لم ادرك بعد ما هي المصالح التي يختلفون عليها، كما اني لا اعرف ما هي النوايا التي يتقاتلون من اجلها. انا لا اعرف لماذا اتت كل دول العالم الى منطقتنا لتحل لنا مشاكلنا؟ وما هي اصل المشكلة؟ ان هذا الامر يدمي القلوب ويضيّع العهود. إذ ليس من المعقول ان يحدث كل ذلك وما من احد يفيق تجاهه."



اضاف: "اريد أن اقول من على منبر القاهرة التحدي الكبير : فليقل لنا احد لماذا العرب هم متخاصمون؟ ولماذا تأتي الوساطات من الخارج؟ لماذا لا توجد ارادة عربية متجسدة كي نقاوم؟ لماذا كل بلد لا يؤسس لوحدته الوطنية التي يستطيع عبرها أن يقاوم الجبال؟ فعلى جميع الشعوب المتخاصمة ان تطرح جميل هذه الاسئلة على نفسها وتتساءل عن سبب تقاتلها. لماذا لا نحترم بنود ميثاق الجامعة العربية؟"



وتابع: "إن حياد لبنان هو حياد ايجابي كي يساعد، لأنه عندما يختلف الاشقاء في ما بينهم، ونقف مع طرف ضد آخر، سنصبح نحن طرفا في الخصومة، ولكن في حال فضّلنا التفاهم على الانحياز عندئذ نكون نقوم بالامر السليم كي نعيد الاوضاع الى طبيعتها."



وقال: "نحن في لبنان نشكل فسيفساء، اسمها الطوائف التي تضم بدورها مذاهب تمثل مختلف طوائف العالم مع مذاهبها ونتعايش لاننا لم نكن يوما ضد حرية المعتقد وحق الاختلاف في الرأي، وعندما نختلف في ما بيننا في لبنان، فنحن نختلف سياسياً. فلا تصدقوا اننا اختلفنا يوما طائفيا، ولا احد في لبنان حارب الاخر او اختلف معه بسبب الديانة."



اضاف: "ان عالم اليوم الذي يسير باتجاه التعصب والردود الفعل السلبية ضد بعضه البعض سيصل يوما يتطلع فيه الى لبنان كنموذج لإعداد التعددية ضمن المجتمعات: التعددية السياسية اي الديموقراطية، والتعددية العرقية، اي لا تمييز بين جنس وآخر والتعددية الدينية، اي احترام جميع الاديان التي تتعايش مع بعضها البعض."



وختم بالقول: "إن لبنان هذا سيكون النموذج، واكرر وأنا على ثقة، بأن العالم سيعود الى تعدديته وسيكون فخرنا بنفسنا متواضعاً، وسنرى العالم يتحول، وسنظل متواضعين نخدم رسالة المحبة التي تعلمناها منذ الصغر ونعيشها اليوم، وهي التي تكسرّ الحواجز الموجودة بين الناس، وعبر الايمان نستطيع أن نزيح الجبال ونشعر انفسنا اقوياء، وبالرجاء نرقد تحت التراب على رجاء القيامة. وإذا كنّا تحت التراب، نترجى القيامة لن نيأس ونحن أحياء.



عشتم وعاش لبنان."

وفي ختام الحفل، صافح الرئيس عون المدعوين فردا فردا، وقد قدر عددهم بنحو الف نسمة، حضروا من مختلف المحافظات المصرية ومن بينهم نحو 30 ضابطا من الجيش اللبناني يتابعون دورات تدريبية في مصر.