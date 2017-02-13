بالفيديو.. أكثر من 100 شخص يتشاجرون في مجزرة مروعة!

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نشرت تقارير إخبارية عالمية مقطع فيديو يظهر أكثر من 100 شخص يتشاجرون مع بعضهم البعض في مشهد أشبه بـ"المعركة الضارية".

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن المشهد أشبه بمجزرة مروعة خلفت عدد كبير من الإصابات، وجرت في مدينة تروبريدج بمقاطعة "ويلتشر".

وأشارت الصحيفة إلى أن المشهد كان فوضويا إلى أبعد حد ما بين، وتم بين مجموعة من المقامرين، خارج أحد الحانات، تبادلوا اللكمات فيما بينهم لم يتمكن ضباط الشرطة من السيطرة عليها.

ولم توضح الشرطة السبب الرئيسي للمعركة، لكن الصحيفة البريطانية قالت إن تلك المعركة كانت بسبب خلاف على لعبة قمار بين اثنين من اللاعبين الكبار، وأتى كل شخص منهما بأصدقائه ومؤيديه.



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