فيصل كرامي يشنّ هجوماً عنيفاً على ريفي.. ماذا حصل؟!

A + A -

قال الوزير السابق فيصل كرامي عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لا يسعنا سوى التقدم بالشكر من الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، على الرسالة التي وجهها الى بلدية طرابلس، طالباً منهم اطلاق اسم الرئيس الشهيد رشيد كرامي على احدى ساحات طرابلس".

وتابع كرامي: "ومع أننا لا نعلم الصفة التي يخاطب بها اللواء ريفي المجلس البلدي في المدينة، الا ان مبادرته مشكورة، وحبذا لو خطرت له وهو في سدة السلطة وزيراً للعدل، أو حتى مديراً عاما للأمن الداخلي، وهي الفترات التي انشغل خلالها اللواء ريفي بدعم وتأييد ترشّح قاتل رشيد كرامي لرئاسة الجمهورية".

وأضاف الوزير كرامي: "ولا بأس ان نلفت النظر بأن الرئيس الشهيد رشيد كرامي تم اطلاق اسمه على المعرض والمركز الثقافي البلدي والملعب البلدي واحدى الجادات الأساسية في المدينة، ولعل الحاجة الآن الى تبني قيم وأفكار رشيد كرامي الوطنية والقومية، والى استلهام حرصه وخوفه على مدينته وأهلها من الحروب العبثية والخطابات التحريضية وعدم زجها في مماحكات انتخابية، لا تنتج سوى الخصام والجفاء بين الناس والأهل".

وختم كرامي: "نذكّر اللواء ريفي بأن رشيد كرامي في مدينته وفي وطنه ولدى محبيه هو "رشيد أفندي"، وهو اللقب الحميم واللطيف الأحب الى قلبه، وقد اعلن ريفي قبل ايام ان زمن الأفندية انتهى، فهل نفهم انه اعطى استثناءا لرشيد كرامي أم انه يفكّر بأطلاق لقب جديد عليه؟".