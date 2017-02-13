"ولعت" بين حركة أمل و "الجديد".. نائب للقناة: "أنتم أصغر من المواجهة بكثير"!!

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صدر عن النائب هاني قبيسي البيان التالي:

قناة الجديد تتطاول على قامة وطنية كبيرة ، الامام القائد السيد موسى الصدر، المدافع الأول عن لبنان والانسان، إختطفه القذافي المقبور وهو يتنقل من بلد الى اخر لحماية الوطن من اسرائيل ، وسعيها لتقسيم لبنان وما سمعناه بالأمس بلغة التهكم والاستهتار أظهرت ان عقْدكم مع بعض النظام الليبي بقيمة ٧٠ مليون دولار لطباعة كتبهم ،أهم من كل قضايا الوطن وأهله، لأنه فرق كبير بين رجل أعمال يمتلك محطة تلفزيونية تدافع عن مصالحه ، وبين عالٍمٍ قائدٍ كموسى الصدر أمضى حياته مدافعا عن مبادئه ، ولن تكون حركة أمل بشهدائها وجرحاها، كوادرها ورئيسها في مواجهتكم فأنتم أصغر من ذلك بكثير.