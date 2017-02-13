المطران بو جوده في المستشفى.. وسينقطع عن نشاطه

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صدر عن الدائرة الإعلامية في مطرانية طرابلس المارونية البيان الآتي:

"على اثر الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا، ادخل رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران جورج بو جوده، الى مستشفى حمود الجامعي في صيدا، لإجراء بعض الفحوصات الطبية الخاصة، وإجراء عملية في شرايين القلب، لذلك يهمنا ان نوضح بان راعي الأبرشية المطران جورج بو جوده، سينقطع لفترة عن نشاطه في المطرانية والابرشية، وعن مواعيده، طيلة فترة وجوده في المستشفى، وفترة الراحة التي تلي العملية، طالبين من الرب تعالى ان يعود قريبا الى أبناء أبرشيته الذين احبهم وأحبوه بالسلامة والعافية".