الرئيس عون يصل الى القاهرة في زيارة رسمية

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وصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوفد المرافق الى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت الطائرة الرئاسية حطت في مطار القاهرة الدولي، عند الساعة العاشرة والنصف صباحا حيث كان في استقبال رئيس الجمهورية رئيس بعثة الشرف المصرية وزير التجارة والصناعة طارق قابيل وامين رئاسة الجمهورية كريم الديواني ومدير التشريفات في القاعة الرئاسية، اضافة الى القائم بأعمال السفارة اللبنانية في القاهرة انطوان عزام ، قنصل لبنان العام في الاسكندرية اسامة خشاب، قنصل لبنان في القاهرة كمال ابي راشد، مطران الموارنة في مصر والسودان جورج شيحان ومدير مكتب" طيران الشرق الاوسط" في القاهرة محمد الشرقاوي.

بعد مراسم الاستقبال حيث توجه الرئيس عون والوزير قابيل بين ثلة من حرس الشرف الى صالون الشرف في المطار، انتقل رئيس الجمهورية والوفد المرافق الى قصر"الاتحادية" حيث يجري محادثات ثنائية مع الرئيس المصري تليها محادثات موسعة بين الجانبين اللبناني والمصري، على ان يعقبهما مؤتمر صحافي مشترك، يقيم بعده الرئيس المصري مأدبة غداء على شرف الرئيس الضيف والوفد المرافق الذي ضم وزراء: الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، المالية علي حسن خليل، الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول، الاقتصاد والتجارة رائد خوري والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.

وازدانت الطرق الرئيسية للعاصمة المصرية بالاعلام اللبنانية والمصرية تحية للرئيس الضيف.

كما ابرزت مختلف وسائل الاعلام المصرية، لاسيما الصحف الصادرة اليوم "الاهمية التي تكتسبها زيارة الرئيس عون والوفد المرافق لمصر نظرا لطبيعة العلاقات اللبنانية المصرية المميزة على مختلف المستويات". ورأت انها تأتي في اطار تعزيز العلاقات العربية و"فتح صفحات جديدة في العلاقات التاريخية مع الدول الصديقة."

برقية عبور

واثناء عبور الطائرة الرئاسية الاجواء القبرصية وجه الرئيس عون برقية الى نظيره القبرصي نيكوس اناستاسيادس تمنى له فيها الهناء للشعب القبرصي الصديق والصحة لشخصه. فرد الرئيس القبرصي ببرقية مماثلة شكر فيها للرئيس عون تمنياته ووجه له التحية، ومن خلاله، الى الشعب اللبناني.