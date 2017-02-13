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طقس الغد غائم وممطر مع عواصف رعدية.. وهذا ما سيحصل يوم الخميس!

13
FEBRUARY
2017
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نشر الأب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجوية عبر صفحته الخاصة على موقع "فايسبوك" حال الطقس في اليومين المقبلين وكتب:

ما زال المنخفض الجوّي يتمركز شمال سيناء وقبالة السواحل الفلسطينيّة، ويؤثر على لبنان بأمطار محلية تكون غزيرة في بعض الأحيان مصحوبة بتساقط للبرَد، ويستمر هذا الوضع غير المستقرّ نهار الثلاثاء مع تغطية شاملة للكتلة القطبية على المناطق اللبنانية، فتتدنّى درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتتساقط الثلوج على المرتفعات التي تتراوح بين 800 و900 متر، خاصة في المناطق البقاعية الشمالية والجبال الشمالية والسلسة الشرقية، كما تشهد المناطق البقاعية الوسطى ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء تساقطاً للثلوج العابرة.

كذرلك، تتوجه كتلة رطبة من البحر الأسود نحو جنوب تركيا سوف تعزّز نشاط المنخفض يوم الخميس، وترفع نسبة الرطوبة.

أمّا طقس يوم الثلاثاء، فغائم وممطر مع عواصف رعدية محلية، تتساقط الثلوج ما بعد الظهر وفي ساعات المساء.

*الحرارة على الساحل : 15 درجة نهاراً و7 درجات ليلاً

*الحرارة على الجبال 1200 متر: 6 نهاراً و-2 ليلاً

*الحرارة في البقاع: 7 نهاراً و-2 ليلاً.

*الرياح: شمالية غربية سرعتها بين 15 و30 كلم في الساعة.

*الرطوبة: بين 60 و88%

*الضغط الجوّي: 1019hpa

 

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