عناوين الصحف ليوم الاثنين 13 شباط 2017

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الأخبار

أزمة النفايات

فوضى الخطط مجدداً

البناء

لافروف يحمل ملف قتال حزب الله للإرهاب للمفاوضات مع الأميركيين

عون يناقش في القاهرة وعمّان المشاركة السورية في القمة العربية

نصرالله: تغيّر مسار الحرب في سورية... وفتح باب عودة النازحين

الجمهورية

نصرالله يتقاطع وعون على "النسبية"

الديار

8 أيام أمام دعوة الهيئات الناخبة... ولا انتخابات في 21 ايار

كلّ يُريد النسبيّة على هواه.. التعيينات الأمنيّة ستحصل ويلفّها الصمت

المستقبل

عكار ترفع صوت الإنماء: مطار القليعات أولاً

فسحة «المُهل» تضيق.. و«الستاتيكو» سيّد المواقف

اللواء

نصر الله يتبنى النسبية.. ومشروع ميقاتي يشق طريقه

L'Orient-Le Jour

Aoun soutient le maintien des armes du Hezb : dette politique ou opinion personnelle ?

The Daily Star

Nasrallah lobbies for proportional vote law