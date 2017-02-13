عناوين الصحف ليوم الاثنين 13 شباط 2017

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الأخبار
أزمة النفايات
فوضى الخطط مجدداً
البناء
لافروف يحمل ملف قتال حزب الله للإرهاب للمفاوضات مع الأميركيين
عون يناقش في القاهرة وعمّان المشاركة السورية في القمة العربية
نصرالله: تغيّر مسار الحرب في سورية... وفتح باب عودة النازحين
الجمهورية
نصرالله يتقاطع وعون على "النسبية"
الديار
8 أيام أمام دعوة الهيئات الناخبة... ولا انتخابات في 21 ايار
كلّ يُريد النسبيّة على هواه.. التعيينات الأمنيّة ستحصل ويلفّها الصمت
المستقبل
عكار ترفع صوت الإنماء: مطار القليعات أولاً
فسحة «المُهل» تضيق.. و«الستاتيكو» سيّد المواقف
اللواء
نصر الله يتبنى النسبية.. ومشروع ميقاتي يشق طريقه
L'Orient-Le Jour
Aoun soutient le maintien des armes du Hezb : dette politique ou opinion personnelle ?
The Daily Star
Nasrallah lobbies for proportional vote law