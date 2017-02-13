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مصادر وزارية: رئيس الجمهورية لم يخرج عن مواقفه الثابتة من سلاح المقاومة والجيش

13
FEBRUARY
2017
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 استغربت مصادر وزارية قريبة من قصر بعبدا المواقف والإنتقادات التي تناولت مواقف الرئيس عون من سلاح المقاومة، وقالت لـ"الجمهورية": "انّ رئيس الجمهورية لم يخرج عن مواقفه الثابتة من سلاح المقاومة والجيش اللبناني".

وسألت: "هل ينتظر أحد أن يغيّر رئيس الجمهورية من مواقفه الثابتة؟". وأشارت الى انّ ما قصَده الرئيس عون "واضح، فقدرات الجيش لا تسمح بمواجهة متكافئة مع العدو الإسرائيلي، أمّا قدراته في مواجهة الإرهاب والمجمّعات التي تتربّص باللبنانيين شراً، وحماية الداخل اللبناني من مختلف العصابات المُخلّة بالأمن وعلى الحدود اللبنانية من المجموعات التكفيرية فهي واضحة للعيان، وعملياته العسكرية والأمنية الإستباقية وتلك الجراحية التي قام بها في مناطق عدة تشهد على جهوزيته واستعداداته التي تَفوّق فيها على جيوش دول وأنظمة كبيرة شَهد له العالم بها".

ولفتت المصادر الى انّ ما قاله رئيس الجمهورية "يمكن قراءته في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة وفي بيان حكومة العهد الأولى، ولذلك لا يمكن اعتبار هذه الانتقادات سوى مؤشّر الى حملة تستهدف رئيس الجمهورية بلا مناسبة وقد تكون لصرف النظر عن قضايا مختلفة وخلافات داخلية والبحث في قانون انتخاب جديد عادل ومتوازن".

الجمهورية
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