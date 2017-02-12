بالفيديو: لبنانية كتبت عبارةً على سيارتها وضجت مواقع التواصل الإجتماعي بها!

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كيف خطرت ببالها هذه العبارة والطريقة؟!!

شاشة نيوز- وكالات- ابتكرت الشابة لبنانية مريم رباح طريقة جديدة وطريفة لحماية نفسها أثناء قيادة سيارتها فتحولت الى نجمة ابتداءا من مواقع التواصل الاجتماعي وصولا الى نشرات الاخبار.

وفي التفاصيل، فقد علقت مريم على سيارتها ورقة كتبت عليها: “حمارة جديدة بالسواقة بعدوا عني” ليتم تداول الصورة بكثافة على مواقع التواصل وثم بحث عنها معدوا نشرات الاخبار لاجراء مقابلة معها ومعرقة قصة هذه العبارة

فهل فعلاً تلك السيدة “حمارة بالسواقة” ولماذا قالت ولماذا كتبت تلك العبارة ووضعتها على سيارتها؟