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حمدان : زيارة الرئيس عون لمصر الأهم والأقوى على الصعيد العربي‎

12
FEBRUARY
2017
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وصف أمين الهيئة القيادية فى حركة الناصريين المستقلين اللبنانية "المرابطون" العميد مصطفى حمدان، زيارة الرئيس ميشال عون، غدا الاثنين، إلى مصر بأنها الزيارة الأهم ولقاء القمة الأقوى على الصعيد العربي، مشيرا إلى أن كل اللبنانيين ينتظرون النتائج الإيجابية الهامة لتلك الزيارة واللقاء المثمر بين الرئيسين عبد الفتاح السيسى وميشال عون.

وقال العميد حمدان- فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن مصر لها الدور الأكبر والأهم فى استقرار لبنان وانتخاب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنها دائما حريصة على استقرار كل دول المنطقة.

وأوضح أن مصر تعد، على الصعيدين الاستراتيجى والتاريخي، هى الداعمة لوحدة اللبنانيين وصيانة الأمن والاستقرار على أرضه، مؤكدا أن هناك تقديرا كبيرا من جانب كل اللبنانين للدور المصري، خاصة بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الحكم، مضيفا

أن الرئيس السيسى هو الداعم الأول لصيانة الأمن القومى العربي.

ولفت إلى مطالبة الرئيس السيسى بإنشاء قوة عربية موحدة لدحر الإرهاب، موضحا أن مكافحة الإرهاب سيكون الموضوع الأكثر أهمية الذى سيناقشه الرئيسان نظرا لأهميته الكبيرة لحماية الأمة العربية، خاصة أن "مصر ولبنان يتعرضان لجرائم هؤلاء الإرهابيين والمخربين الذين لا حدود لتواجدهم ولا حدود لممارسة إرهابهم خدمة لمشاريع تقسيم الأمة العربية".

ورأى العميد حمدان أن هناك رؤية استراتيجية موحدة بين مصر ولبنان فيما يتعلق بقضية فلسطين وخاصة حق العودة بالنسبة للفلسطينيين إلى أرضهم، لذلك كل هذه الأمور تؤكد الأهمية الكبرى لزيارة الرئيس عون إلى مصر.

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