باسيل من جبيل: البلد لن يصطلح الا من خلال قانون الانتخاب ونحن جاهزون لكل طرح

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شارك وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، خلال زيارته الى مدينة جبيل اليوم، في القداس الذي ترأسه راعي الأبرشية المطران ميشال عون، في كاتدرائية مار يوحنا مرقس، وعاونه فيه رئيس الأنطش الأب شربل البيروتي والأب شربل دانيال بو حيدر، في حضور النواب سيمون أبي رميا، وليد الخوري وعباس هاشم، النائب السابق شامل موزايا، مستشار وزير الطاقة المهندس جان جبران، عضو المكتب السياسي الكتائبي طنوس قرداحي، آمر فصيلة جبيل في قوى الأمن الداخلي كارلوس الحاماتي، رئيسة القسم في المديرية الادارية في وزارة الداخلية والبلديات ناتالي خوري، رئيس تجمع صناعيي قضاء جبيل جورج خيرالله العقيد المتقاعد ميشال كرم رئيس جمعية آنج الإجتماعية إسكندر جبران وفاعليات ومؤمنين، بالاضافة الى مسؤولين في "التيار الوطني الحر" أبرزهم نائب رئيس التيار رومل صابر، عضو المجلس التحكيمي الدكتور أدونيس العكره، عضو المجلس السياسي الدكتور ناجي الحايك، منسق قضاء جبيل طوني أبي يونس، منسق العلاقات بين الكنيسة والتيار كابي جبرايل، منسق العلاقات بين التيار والأحزاب الوطنية اللبنانية بسام الهاشم ومسؤول هيئة مدينة جبيل سامر موسى.

عون

بعد الإنجيل، ألقى عون عظة جاء فيها: "يسعدني في هذا الأحد المبارك أن نستقبل في هذه الكنيسة معالي وزير الخارجية والمغتربين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مع الوفد المرافق الذي رغب أن يبدأ زيارته إلى مدينة جبيل بلقاء مع الفاعليات الدينية فيها، وأن يتوج القسم الأول من زيارته بالمشاركة في هذا القداس، واننا نصلي من أجل رأس الدولة رئيس الجمهورية ميشال عون ليقويه الله وجميع المسؤولين في مشروع بناء الدولة والإصلاح الذي كان الشعار الأساسي، لأن اللبنانيين يستحقون أن يكون لديهم دولة بكل ما للكلمة من معنى".

أضاف: "الجميع يعلم ما يقوم به الوزير باسيل من أجل تحقيق هذا الهدف، ونصلي لجميع المسؤولين كي يضعوا هذا الهدف نصب أعينهم، فالعمل السياسي عمل شريف يهدف إلى خدمة المواطن، وعندما يبتعد عن هدفه تظهر الصورة السلبية للعمل السياسي فتتغلب عندها المصلحة الشخصية على مصلحة المواطن والوطن، فنحن نرغب أن يتضامن جميع السياسيين في لبنان من كل الإتجاهات والطوائف للهدف الوحيد الذي هو خير لبنان فيكون وطنا حرا سيدا مستقلا لديه كل المقومات من خلال تجديد الإدارة والمؤسسات وقطع دابر الفساد والمفسدين، فيعمل عندها كل موظف في الدولة من أجل خيرها والخير العام وخير كل إنسان".

وتناول موضوع اللاجئين السوريين في لبنان، فقال: "إن وجود النازحين في لبنان يشكل خطرا على مستقبله إذا ما بقوا على أرضه، لذلك يجب أن يبقى صوتنا عاليا في مطالبتنا بعودتهم إلى أرضهم ووطنهم، ويجب أن يكون هناك أماكن آمنة لهم، فلا يجوز أن ننتظر حتى نهاية الحرب في سوريا لكي يعودوا إلى بلادهم بكل كرامة. لذلك نحن نميز بين واجبنا في مساعدتهم والإهتمام بهم وبين ضرورة عودتهم إلى وطنهم، لأن وطننا لا يستطيع أن يتحمل التبعات الإقتصادية والسياسية والأمنية والديمغرافية أو كل شيء يمكن أن يشكل صعوبات جدية لوطننا".

أضاف: "نحن لا ننسى أبدا وصية الله وعيشها ولكن في الوقت ذاته يجب أن يبقى لبنان محافظا على كل المقومات التي تساعده على الحفاظ على أمنه واستقراره واقتصاده الذي يجعل شعبنا يعيش بكرامة، لانه اذا استمر الوضع على ما هو عليه سيبقى الشباب اللبناني يتطلع نحو الهجرة. لذلك علينا ان نتعاون جميعا مسؤولين وقيادات من اجل اعطاء الشباب اللبناني الامل والرجاء بمستقبل زاهر للبنان، فيبقون في وطنهم".

وختم عون: "نطلب من الله نعمته بغزارة من اجل رئيس الجمهورية وكل الوزراء ورؤساء الاحزاب من اجل العمل لما فيه خير وطننا لبنان".

بعد القداس، توجه الجميع الى صالة أنطش كنيسة مار يوحنا مرقس حيث كان لقاء مع الاهالي والفاعليات، وحيث جدد عون الترحيب بباسيل وبالنواب والمسؤولين، مذكرا ب"رغبة كل المواطن بان يعود لبنان الوطن الذي يقوم على المؤسسات، وبان يكون هناك قانون انتخاب عادل يعكس الاصلاح والتجديد".

باسيل

ثم تحدث باسيل، فقال: "سيدنا، يا اهلنا واحباءنا في بلاد جبيل، في هذا المكان الذي نصلي فيه والذي جعلنا ننتبه ورثة من نكون، ففي كل حجر في هذا المكان وهذه المدينة نعرف وندرك أننا ورثة شيء عظيم، ليس فقط بالحجر على أهمية معناه، وليس فقط بالارض على اهمية قيمتها. تعرفون القول الشهير بأن أهمية الارض ليست في أن ترثها من أبيك بل أن تورثها لأولادك، هذه هي قيمة الارض. والحضارة أيضا يجب أن تورثها للأجيال من بعدك. ونحن ورثة حضارة عميقة في التاريخ، ومسؤوليتنا ليست في المحافظة عليها فقط بل في أن نورثها لأجيالنا. عظمتنا وعظمة هذا البلد هي هذا الارث الحضاري، ونحن ندرك هذا الشيء عندما نقف في هذه الكنيسة وفي جلالة هذا المكان، متأكدين ان الحفاظ عليه هو الحفاظ على معنى كبير للانسانية في هذا البلد".

أضاف: "تكلمتكم يا سيدنا عن الدولة وبناء الدولة، وخطر لي مباشرة بأن الدولة هي مثل هذه الكنيسة التي لها اساسها وجدرانها وأعمدتها وقفلها المنصوب في القبة المركزية لها. واليوم اساس بناء الدولة هو نظامها السياسي، ونظامها السياسي اساسه قانون الانتخاب، فالناس تمثل عندما تكون أداة الحكم والمرجع في القرار. وهكذا عمليا يكون تمثيلها في قانون الانتخاب. والدولة ومؤسساتها هي الجدران التي تحمينا جميعا، في وسط الكنيسة حائطان كبيران هما عامودا القضاء والامن، والقفل فوق هو رأس الدولة. واذا نظرنا الى الحجارة الكبيرة والصغيرة- واعتقد انه لا يمكن أن يكون في الكنيسة أي حجر مفقود- ندرك أن هكذا هي مكونات الوطن، فيها مجموعات كبيرة وأخرى صغيرة، وهي طوائف البلد التي لا يمكننا الاستغناء عنها، كبيرة كانت أم صغيرة. كما أن هناك القفل فوق، والذي لا يستطيع الا أن يحافظ على هذا البنيان ويبقى ممسكا به، حتى يبقى الناس محميين فيه. هذا هو شكل الدولة واساساتها العميقة، وهي هذا النظام الذي سيحفظنا والذي سنعيش في ظله".

وتابع: "نحن اليوم امام لحظة مصيرية في الحفاظ على دولة نعرف جيدا كم فيها من الفساد، ولكن نعرف كيف نبنيها ونرممها ونحافظ عليها، فلا يوجد أي دولة يمكن أن تعيش وتستمر في الفساد. والأساس الكبير هو قانون الانتخاب هذا، نحن في لحظة الحقيقة، فقد قمنا اليوم بمسيرة ميثاقية كبيرة وبظرف سريع وقصير، واعدنا للجمهورية معناها في استعادتها لميثاقيتها في رئاسة الجمهورية والحكومة، استعادة الرئاسة والحكومة ليس في الموقع فقط، انما في الدور الذي تمارسه الرئاسة والحكومة في ادارة البلد. واستكمال ذلك يكون في مجلس النواب، ومجلس النواب، كي يمثلنا، يجب أن يكون هناك قانون انتخاب ميثاقي، وهنا الافكار كثيرة، وفي هذا البلد لا أحد يستطيع الغاء احد أو ازالة احد لا بالطائفية ولا بالسياسة. ولكنني استغرب أننا نحن اليوم في قانون انتخاب يعطي مكونا اساسيا في البلد والذي هو نصف البلد أي المسيحيين 31 نائبا، بينما حقنا في الدستور 64 نائبا، ما يعني ان اكثر من النصف لا نأتي بهم نحن. واستغرب عندما نتكلم بالقوانين، احدهم عندما يخسر نائبا أو اثنين تقوم قيامته ويقول أن ذلك هو عملية الغاء لمكون في البلد، وهؤلاء الذين الغينا نصفهم وصار لهم 25 سنة يتحملون الضيم من اجل هذا البلد، واليوم يعرفون أننا لا نرد لهم كل حقهم، ألا نفكر في شعورهم وحضورهم وجودهم ودورهم"؟.

وأكمل: "هذه القضية تحتاج الى أن نحمل بعضنا ونفهم بعضنا، فلا يلغي أحدنا الآخر، ولا أحد لديه الرغبة ولا القدرة لإلغاء الآخر. عندنا الكثير من الافكار، ان بالأكثري العادل أو بالنسبي، وهناك افكار كثيرة بالنسبية أو بالمختلط، فنحن حاضرون. تقدمنا ب3 افكار ومحاور اساسية حتى الآن وكلها عادلة بالمعيار وبالمنطق، وما زال عندنا الكثير. لكن الوقت انتهى، فنحن امام اسبوع حاسم حتى يضع الجميع كل خياراتهم السياسية على الطاولة، لأننا بعد هذا الاسبوع ندخل في المهل القاتلة. فيصبح هذا الموضوع من مسؤولية رأس الدولة، وبعد 21 شباط، اما يتفق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على أن تضع الحكومة يدها على قانون الانتخاب وتقوم بجلسات متلاحقة من دون انقطاع للوصول الى قانون، أو يدعي رئيس الجمهورية الى حوار ثلاثي أو رباعي أو خماسي جامع متواصل، ويقول بأنه لا يقبل بالفراغ ولا بالتمديد ولا بقانون من سنة 1960 ولا بأخذ البلد الى المجهول، والبلد لن يصطلح الا من خلال قانون الانتخاب".

وقال: "اذا كنا نمتلك القدرة جميعا على انتاج القانون الجديد فهذا امر عظيم، والرغبة للعيش معا لها ترجمة سياسية في قانون واحد يوحد اللبنانيين لا يقسمهم، ويساوي بين اللبنانيين ولا يفرقهم الى طبقات سياسية، ويجمعهم في معايير تمثيلية واحدة، ويضعهم على طريق من اثنين، اما الطائفية واما العلمنة الشاملة التي يمكننا اعتمادها كخيار سياسي واضح، لا نعود فيها لا للعدد ولا للنسبة ولا للديموغرافية، ولكنها تحتاج الى قدرة سياسية كبيرة من سلطاتنا الروحية ومن سلطاتنا السياسية حتى نذهب في هذا الطريق. نحن جاهزون لكل طرح، حتى مجلس شيوخ يحافظ على المكونات الاساسية للبلد وينتخب بحسب القانون الارثوذكسي، فليكن، وهنا تطبق المناصفة بمجلس شيوخ ومجلس نواب، واحد رئيسه مسلم والآخر رئيسه مسيحي، وتتوزع الصلاحيات بين المجلسين بالطريقة المناسبة، واحد على اساس طائفي والآخر على اساس علماني. نحن حاضرون لكل شيء".

وختم باسيل: "اعتقد أن ارادة الناس ورغبتنا جميعا ستنتصر وسيبقى البلد يعيش بسلام والناس بطمأنينة، في جبيل وكل لبنان، لأن ارادة اللبنانيين بأن يعيشوا بسلام مع بعضهم ستنتصر على أن يكونوا مقسمين الى مجموعات".