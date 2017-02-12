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رئيس حزب لبناني في ذمة الله بعد إصابته بوعكة صحيّة

12
FEBRUARY
2017
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توفي أمس رئيس "التنظيم القومي الناصري" في لبنان سمير مصطفى شركس، عن عمر ناهز الستين عاماً، بعد وعكة صحية ألمّت به.

 

وعمل الراحل في مدينته طرابلس، وفي بيروت في صفوف الأحزاب اللبنانية الوطنية، ويعتبر من أشدّ الداعمين للمقاومة في لبنان وفلسطين والعديد من الدول العربية والإسلامية.

 

ويشيّع اليوم عقب صلاة الظهر في مسجد "الأمير طينال"، ويوارى في مقبرة باب الرمل، في مسقط رأسه طرابلس، والتعزية في قاعة مسجد "الرحمن" يومي الثاني والثالث من العصر وحتى المغرب.

 

هذا ونعى لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية شركس، وأفاد في بيان أنّ "المنيّة وافته أمس إثر ذبحة قلبية مفاجئة. لقد افتقدنا أخاً ورفيقاً وصديقاً متواضعاً ومناضلاً بعزم وثبات دفاعاً عن عروبة لبنان والمقاومة ضد الإحتلال الصهيوني والإرهاب التكفيري، ومناصراً لقضية فلسطين، ولسوريا العروبة والمقاومة في مواجهة الحرب الإرهابية الاجرامية التي تشن عليها من قبل أعداء المقاومة والعروبة، كما وقف إلى جانب الثورة الإسلامية الإيرانية الداعمة لقضايا العرب العادلة، وفي الطليعة قضية فلسطين، وظلّ الفقيد طوال حياته وحتى وفاته وفيا لهذه القيم والثوابت الوطنية والقومية".

 

وأضاف البيان "يؤكّد اللقاء أنّه سيبقى أميناً لهذه الثوابت والقيم التي جمعته مع الفقيد، يسير، كما كان دائماً، على هديها. ويتوجه لقاء الأحزاب الى عائلة الفقيد وذويه وأخوته ورفاقه وأصدقائه بأحر التعازي القلبية، راجياً من المولى عزّ وجل أن يتغمده واسع رحمته، ويسكنه فسيح جنته، ويلهم عائلته وأخوانه الصبر والسلوان".

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