بالصورة - كارول معلوف ترفع دعوى ضد صحافي لبناني.. والأخير يردّ: فشرت!

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بعد أشهر من الدعوى التي رفعتها الإعلامية كارول معلوف، بقضية "ذم وتحقير" ضد الإعلامي علي حجازي، استدعى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، الأخير للحضور، يوم الاثنين.

وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية تشرين الثاني الماضي، حيث تهجّم حجازي على معلوف، بعد ظهور الأخيرة في برنامج يقدمه الإعلامي طوني خليفة.

وزعم علي حجازي حينها أن كارول معلوف اشترطت ظهورها في البرنامج بعدم استضافته، واصفًا إياها بـ"الكاذبة"، وأنها كانت على علاقة بإرهابي سوري.

بدوره، أثار استدعاء "الجرائم المعلوماتية" حفيظة علي حجازي، الذي واصل شتمه لكارول معلوف، ووصفها بـ"الإرهابية والداعشية".

وقال: "وأنا بشكل واضح أعلن عن عدم امتثالي لطلب الحضور أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية".

وتابع في منشور على صفحته في "فيسبوك": "فشرت كارول معلوف أن تأخذ مني توقيعا وتعهدا".

(عربي 21)