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الكتلة القطبية نحو لبنان.. هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين!

12
FEBRUARY
2017
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يتمركز المنخفض الجوّي شمال مصر وسيناء وجنوب جزيرة قبرص ويؤثر على لبنان وفلسطين والساحل السوري بأمطار طيلة الأسبوع المقبل وإن كان ذلك بشكل متقطع مع انفراجات واسعة، بحسب ما أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجوية عبر "فايسبوك".

 

وتتوجه الكتلة القطبية نحو شمال لبنان بعد ظهر الإثنين فتتدنى درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وتغطي المناطق اللبنانية قبل ظهر يوم الثلاثاء، وترتفع نسبة الرطوبة بين الأربعاء والخميس فتتهيأ الأجواء لتساقط الثلوج.

 

أمّا طقس يوم الإثنين، فغائم وممطر قبل الظهر مع انفراجات على الساحل وضباب على الجبال. تتساقط الثلوج الخفيفة على 1300 متر وتصل ليلاً الى 1000 متر في الشمال.

 

خصائص يوم الأحد والإثنين:

1- طقس بارد بسبب اقتراب الكتلة القطبية.

2- أمطار محلية متقطعة، تكون شبه غزيرة في بعض المناطق مصحوبة بعواصف رعدية.

3- يكون مشمساً في بعض الأوقات بسبب انفراجات واسعة على الساحل.

4- معدل الأمطار من الأحد الى الإثنين يتراوح بين 10 و22 ملم، وحيث تكون الأمطار غزيرة (الساحل الشمالي والجنوبي) قد تصل الى 27 ملم.

5- من المحتمل ان تلامس الثلوج الخفيفة (1000 متر) الجبال الشمالية ليل الإثنين.

6- معدل التراكمات الثلجية على 2000 متر بين 12 و20 سنتم.

7- اشتداد بسرعة الرياح الشمالية نحو فلسطين وسيناء ومصر حيث يتمركز المنخفض الجوّي، الحرارة على الساحل: 16 نهاراً و10 ليلاً.

8- طقس جليدي ينتظر لبنان طيلة الأسبوع المقبل والحرارة ستلامس 6 درجات الساحل اللبناني، على الجبال 1200 متر: 7 نهاراً و2 ليلاً، في البقاع: 9 درجات نهاراً و2 ليلاً، في الأرز 2 نهاراً و-8 ليلاً.

*الرياح: شمالية باردة سرعتها بين 20 و40 كلم في الساعة

*الرطوبة بين 60 و80%

*الضغط الجوّي: 1015hpa

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