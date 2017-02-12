بالفيديو - المطلوب إغتيال مفتي سوريا وشيخ الأزهر!

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نشر تنظيم "داعش" تسجيلًا مصورًا دعا فيه عناصره إلى قتال من سمّاهم "أئمة الكفر" واغتيال عدد من علماء الدين المسلمين.

وأشار التسجيل المصوّر تحديداً إلى شيخ الأزهر في مصر الدكتور أحمد الطيب، ومفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إضافة إلى شخصيات دينية أخرى.

ومن الأسماء التي وردت في التسجيل، الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق، والشيخ محمد حسان، والدكتور سلمان العودة، ومحمد العريفي، وعائض القرني، وعبد العزيز الفوزان، وراتب النابلسي، والشيخ العراقي أحمد الكبيسي، ومفتي سوريا أحمد حسون، بالإضافة إلى دعاة وشيوخ آخرين.

واستعرض الفيديو أسماء عدد من العلماء في السعودية ومصر والعراق بعد اتهامهم بالارتداد عن الإسلام وقاموا بتحريف معنى الجهاد.

وأرفق التنظيم في إصداره الذي حمل عنوان "عملاء لا علماء"، تسجيلات لمواقف سابقة لعدد من العلماء ضد تنظيم داعش، حيث وصفهم بـ"علماء السوء" و"حمير العلم"، كما اتهم فتاواهم بأنها السبب في الحرب ضد التنظيم.

ووصف التنظيم قتل العلماء بأنه "خير كثير ونفع عظيم"، مطالبًا أعضائه بتنفيذ عمليات اغتيال ضدهم، متى تحيّنَ لهم ذلك عن طريق الذبح بالسكاكين لـ"تطهير الأرض منهم".