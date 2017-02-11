السلطات الاميركية تنفذ حملة اولى ضد المهاجرين غير الشرعيين

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اوقفت السلطات الاميركية الاسبوع الماضي وطردت مئات الاشخاص الذين لا يملكون اوراقا قانونية في عمليات تعتبر روتينية، لكنها احدثت بلبلة في اوساط المهاجرين عبر الولايات المتحدة.

واستهدفت عمليات عناصر "اميغريشن اند كستمز اونفورسمنت" وهي الوكالة الاتحادية المتخصصة في الاقتياد الى الحدود، اماكن اقامة مهاجرين غير شرعيين في لوس انجليس ونيويورك وشيكاغو واوستن ومدن اخرى.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست فان عدد الموقوفين بلغ مئات عدة. وفي لوس انجليس فقط قال مدير الوكالة ديفيد مارتن انه تم توقيف 160 شخصا 75 بالمئة منهم صدرت بحقهم احكام مشددة. كما تم توقيف آخرين ليست لديهم سوابق عدلية في العملية ذاتها. وتم مساء الجمعة طرد 37 مهاجرا غير شرعي الى المكسيك.

وكان الرئيس دونالد ترامب اعطى الاولوية في مرسوم وقعه في 25 كانون الثاني/يناير، لطرد من لا يملكون اوراق اقامة ولديهم سوابق عدلية او اخرين متهمين في قضايا.

ويقدر عدد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة ب11 مليون شخص.