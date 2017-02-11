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ألان عون: نتشارك ومصر التحديات الاقليمية نفسها والرئيس سيكمل زياراته للمنطقة بما فيها إيران

11
FEBRUARY
2017
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كشف عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب آلان عون أن "رئيس الجمهورية ميشال عون سيزور مصر والأردن الأسبوع المقبل، معتبراً أن مصر هي من القوى العظمى عربياً بالرغم من كل الإنتكاسات التي تعرضت لها. وأضاف: "لمصر علاقات متينة بدول عدة منها لبنان الذّي يسعى إلى توطيد العلاقات خاصة مع النظام الجديد في مصر". وإكّد عون "أن لبنان يتشارك ومصر التحديات الإقليمية نفسها كما يتشاركان في تقرير مصير هذه المنطقة."

ولفت، في حديث تلفزيوني، إلى أن "الرئيس ميشال عون يخطط لزيارة بلدان عربية كثيرة تلقى دعوة لزيارتها منها بلدان خليجية وايران والعراق وغيرها وحتى دول أوروبية".

وعن إمكانية زيارة الرئيس ميشال عون لسوريا، قال عون: "سيقوم الرئيس عون كل ما يجد فيه مصلحة لبنان بما فيه زيارة سوريا إذا إستدعى الأمر ذلك ولكن حتى الآن لا مشروع لزيارتها ولا نريد فتح سجالات في الداخل حول هذا الموضوع."

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