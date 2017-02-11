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تركيا: لبناني وعراقي يخططان لهجمات "دامية" في أوروبا

11
FEBRUARY
2017
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قالت مصادر قضائية في تركيا، اليوم السبت، إنّ الأمن اعتقل شخصين ينتميان إلى تنظيم "داعش" المتشدد، وذلك بتهمة التخطيط لشن هجمات "إرهابية" في دول أوروبية عدة. ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن المصادر قولها إنّ الموقوفين هما محمد لبان (دنماركي من أصل لبناني) ومحمد توفيق صالح (سويدي من أصل عراقي).

وأضافت المصادر إنّ عملية للشرطة استغرقت 10 أيّام لاعتقال لبان (45 عاماً) وصالح (38 عاماً)، في محافظة أضنة الجنوبية القريبة من الحدود السورية. وأشارت إلى أنّ "الرجلين تلقيا التدريب على الأسلحة والمتفجرات في سوريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، قبل أن يعودا إلى تركيا بطريقة غير شرعية قبل 12 يوماً.

وتظهر الصور التي نشرتها "الأناضول" للبان وآخرين في خنادق مغطاة بأجولة الرمال. وفي العديد من الصور يظهر لبان وهو يرتدي زيّاً مموهاً ويمسك ببندقية آلية.

ولم تتطرق "الأناضول" إلى تفاصيل الإعتقال، ولكنها قالت إنّ زوجة صالح أبلغت السلطات السويدية أنّه عبر الحدود من تركيا إلى سوريا، وانضم إلى التنظيم عام 2014، مع ابنتيه.

وأوضحت الوكالة أنّ الزوجة لم تذهب إلى سوريا وعادت إلى السويد، مشيرةً إلى أنّ الرجلين دخلا إلى تركيا بأوراق هوية مزورة بهدف التوجه إلى دول أوروبية لشن "هجمات دامية

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