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تضاعف الخسائر ربع السنوية لتويتر

11
FEBRUARY
2017
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انخفضت قيمة أسهم شركة تويتر بحوالي عشرة في المئة، بعد أن أعلنت الشركة عن تزايد خسائرها في الربع الرابع من العام بحوالي الضعف.

وأعلنت الشركة، المالكة لموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن تحقيقها خسائر بقيمة 167 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2016، مقارنة بخسائر قيمتها 90 مليون دولار، حققتها خلال نفس الفترة من العام السابق 2015.

ووصل عدد المستخدمين النشطين للموقع إلى 319 مليون مستخدم، خلال ربع العام المذكور، بارتفاع نسبته أربعة في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. في حين انخفضت عائدات الإعلانات على الموقع إلى حوالي 638 مليون دولار.

وبلغت عائدات الشركة خلال الربع الرابع من العام 717 مليون دولار، بارتفاع نسبته واحد في المئة عن عائدات نفس الفترة من العام السابق، والتي بلغت 710 مليون دولار.

ويمثل هذا أبطأ نمو للعائدات ربع السنوية للشركة، منذ إدراجها كشركة عامة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013.

هذا وقد جاءت العائدات وأعداد المستخدمين أقل من توقعات المحللين، إذ توقع البعض أن يؤدي استخدام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتويتر إلى زيادة أعداد المستخدمين والعائدات.

"أكبر التحديات"
وعلى الرغم من تزايد الخسائر، إلا أن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، قال إن عام 2016 كان "عاما تحوليا" بالنسبة للشركة.

وأضاف: "لقد راجعنا أوضاعنا، وركزنا على لماذا يستخدم الناس تويتر: لأنه أسرع طريقة لمعرفة ماذا يحدث من حولهم، وما يتحدث عنه الآخرون".

وتابع: "لقد تغلبنا على أكبر التحديات بالنسبة لخدمة استهلاكية ذات نطاق واسع، وهو تحويل اتجاه عدد المستخدمين نحو الارتفاع، بعدما كان متجها نحو الانخفاض، وكذلك إعادة تسريع الاستخدام".

وقال دورسي إن الاستخدام اليومي النشط قد ارتفع للربع السنوي الثالث على التوالي، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع.

وأضاف: "على الرغم من استمرار تباطؤ نمو العائدات مقارنة بنمو المستخدمين، إلا أننا نطبق نفس المنهج الذي نقل نمو المستخدمين إلى محفظة عوائدنا، وكذلك التركيز على نقاط قوتنا والطبيعة الفورية لخدمتنا".

واختتم: "هذا سيستغرق وقتا، لكننا نتحرك بخطى سريعة نحو تحقيق نتائج".

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