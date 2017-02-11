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الشرطة الإسرائيلية تعتزم تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بملف "1000"

11
FEBRUARY
2017
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تفيد الانباء المتعلقة بالتحقيقات الجارية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في عدة ملفات، القاسم المشترك بينها شبهات بالفساد، بأن هناك مزيدا من القناعة لدى شرطة الاحتلال بوجوب التوصية بتقديم نتنياهو للمحاكمة بشبهات فساد على خلفية رشاوى واحتيال من جهة، وخيانة الأمانة من جهة أخرى، او واحدة من هاتين الشبهتين، بعد الإعلان عن تركيز جل جهد الشرطة في التحقيق الخاص في الملف الذي بات يعرف “ملف 1000”.

وتأتي هذه الخطوة، بعد ان فصلت الشرطة، وفقا للقناة الثانية العبرية، الملف 1000، عن باقي الملفات التي يحقق بسببها مع نتنياهو للتحقيق حول شبهات بالفساد وهي ملف 2000 وملف 3000.

ويتعلق ملف 1000 وهو الملف الذي ترى الشرطة، انه ينطوي على إمكانيات كبيرة لإدانة نتنياهو بشبهة تلقيه شخصيا وزوجته سارة ونجله الأكبر يائير، هدايا من رجال أعمال مقابل الدفع بمصالحهم، إذ ان جميع من ذكروا خضعوا للتحقيقات لدى الشرطة.

أما ما يعرف بملف 2000 فهو متعلق بصفقات يشتبه بأن نتنياهو أبرمها مع نوني موزس، ناشر كبرى الصحف الإسرائيلية “يديعوت أحرونوت”، وبموجبها يتعهد نتنياهو بالسعي لسن قانون في الكنيست يمنع إصدار صحف مجانية يومية، ما يكفل الحد من انتشار صحيفة “يسرائيل هايوم” المنافسة العنيدة لصحيفة “يديعوت أحرونوت” والتي توزع مجانا، بينما يحصل نتنياهو من صحيفة “يديعوت احرنوت” على تغطية إعلامية إيجابية.

اما ملف 3000 فيتعلق بقضية الغواصات التي اشترتها “إسرائيل” من شركة المانية حيث يدعي وزير الحرب السابق موشيه يعلون – الذي استقال من منصبه بسبب خلافات مع نتنياهو- ان نتنياهو اصر بالضغط عليه من اجل اختيار الشركة المحددة لشراء الغواصات منها.

وقالت سارة نتنياهو في التحقيق على خلفية ملف 1000 الذي ستركز عليه الشرطة “ان الهدايا التي تلقتها من رجل الاعمال ارنون مليتشن كانت تتم بدون علم زوجها وان ثمنها اقل بكثير مما تقدره الشرطة”، للعلم فإن الشرطة تقدر احدى الهدايا التي منحها مليتشنن لسارة نتنياهو في مناسبة عيد ميلادها تقدر بـ 10 آلاف شيقل ما يعادل الـ3000 دولار تقريبا.

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