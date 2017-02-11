بوتين يحضّر "هديّة ثمينة" لترامب!

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في مؤشّر جديد على رغبة موسكو في تعزيز علاقاتها مع واشنطن، يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقديم "هديّة ثمينة" إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب، علّها تذيب بعض الجليد الذي صنعه سلفه بين البلدَيْن.



فقد أفاد مسؤول استخباراتي أميركي رفيع، بأنّ روسيا تعتزم تسليم إدوارد سنودن، الذي سرّب وثائق هامة من وكالة الأمن القومي الأميركيّة، "كهديّة" إلى ترامب، الذي اتهم سنودن بأنّه "خائن ويستحقّ الإعدام"، وفق ما ذكرت قناة "إن بي سي" نيوز السبت.



ووصف المسؤول الأميركي، الذي لم تكشف القناة اسمه، تسليم سنودن إلى الولايات المتّحدة بأنّه "محاولة تودّد من الرئيس الروسي إلى ترامب، من أجل فتح صفحة جديدة مع واشنطن".



ونفى بن أونزر، أحد محامي الدفاع عن سنودن، أيّ علم لديه بأيّ خطّة لتسليم موكّله. وقال إنّ "فريق الدفاع عن سنودون لم يتلق أيّ إشارة مثل هذه. وليس لديه سبب للقلق".



من جانبها، نفت المتحدّثة الرسميّة باسم وزارة الخارجيّة الروسيّة ماريا زاخاروفا، نيّة موسكو تسليم سنودن إلى واشنطن، مشيرةً إلى أن الجانب الروسي مدّد فترة إقامة سنودن في البلاد سنتَيْن.



من جهته، أعلن المتحدّث باسم الرئاسة الروسيّة دميتري بيسكوف، أنّ مسألة تسليم سنودن إلى الولايات المتّحدة، يُمكن أن تحسمها الجهات الروسيّة المختصّة بالهجرة أو الرئيس بوتين شخصيّاً.



وقد لجأ سنودن إلى روسيا عام 2014، بعد أن كشف قبلها بسنة وثائق عن برنامج تجسّس سرّي تستخدمه الإدارة الأميركيّة.