ترامب يعد بخفض كلفة بناء الجدار...

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وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت، بخفض كلفة الجدار الذي يعتزم بناءه على الحدود مع المكسيك "في شكل كبير"، علماً بانّها تقدّر بعشرات مليارات الدولارات.

وغرّد الرئيس الاميركي السبت على "تويتر": "لم اخض بعد في موضوع التصميم او المفاوضات. حين أقوم بذلك، على غرار ما حصل مع المقاتلة "اف – 35" او برنامج "اير فورس وان"، فانّ الثمن سينخفض في شكل كبير"، في اشارة الى خفض كلفة صنع المقاتلة الشبح والطائرة الرئاسيّة الجديدة.



ويردّ ترامب على تقديرات اخيرة لخبراء، افادت بأنّ كلفة بناء الجدار على طول 3200 كلم من الحدود مع المكسيك، قد تتجاوز الـ 20 مليار دولار.





