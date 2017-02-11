شبيه لهتلر يتجوّل في مسقط رأسه... والشرطة تتحرّك!

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تُحقّق السلطات النمساويّة في تقارير بشأن شبيه لأدولف هتلر شوهد علناً يتجوّل في مسقط رأس الزعيم النازي، بعد أن ظهر على هيئته تماماً وخاصة شاربه المميّز وتصفيف شعره وملابسه.



وقالت صحيفة ألمانيّة نقلاً عن ساكن محلّي كتب عبر صفحته على "فايسبوك": "شاهدت هذا الرجل مراراً في برونو، وأتساءل إذا كان هذا يعني شيئاً ما".



ونشر صورة للرجل قالت الصحيفة إنّه يشبه هتلر تماماً. وأكّد ممثّلو ادعاء صحّة التقرير.



وشوهد الرجل، الذي يقدّر عمره بين الـ 25 والـ 30، آخر مرّة في مكتبة محلّية يتصفّح مجلّات عن الحرب العالميّة الثانية وعرّف عن نفسه في حانة محلّية باسم هيرالد هتلر.



وفي مناسبة واحدة على الأقلّ، التقطت له صورة أمام المنزل الذي ولد فيه هتلر. ووافق البرلمان النمساوي في كانون الأوّل، على شراء هذا المنزل المكوّن من 3 طبقات، والذي كانت الحكومة تستأجره منذ العام 1972، للتحكّم في كيفيّة استخدامه.



وتمجيد هتلر أو النازيّين، جريمة في النمسا، التي ضمّتها ألمانيا النازيّة عام 1938.