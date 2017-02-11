مواطن يشاهد عملية سلب صيدلية في حالات فيتصل بالـ112 .. هذا ما حصل!!

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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة

البلاغ التالي:

بتاريخ 9/2/2017، أقدم شخصٌ ملثّم بشالٍ من الصوف، على دخول صيدلية "نزار" الكائنة في محلة حالات - الطريق العام، وسلب من مالكها مبلغاً وقدره حوالي /369000/ ليرة لبنانية، وذلك بعد أن شهر بوجهه "سكين صيد"، ثم لاذ بالفرار على متن دراجة آلية صغيرة الحجم، نوع جوك.

تمكن أحد المواطنين من مشاهدة الحادثة، فإتصل على الرقم /112/ ثم لاحق الفاعل بالتنسيق مع غرفة العمليات، إلى أن تمكنت دوريتان من شعبة المعلومات وفصيلة جونية في وحدة الدرك الإقليمي من توقيفه وضبط كامل المبلغ المسلوب والسكين المستخدم والدراجة الآلية، ويدعى:

ن. ر. (مواليد عام 1986، لبناني)



بالتحقيق معه من قبل عناصر مخفر جبيل، اعترف بما نسب إليه، وبأنه كان ينوي سرقة إحدى الصيدليات في جونية ولكنها كانت مزدحمة بالزبائن، فتوجه إلى صيدلية "نزار" في حالات ونفّذ عملية السلب.

أعيد المبلغ المسلوب إلى مالك الصيدلية، وأحيل الموقوف إلى مفرزة جونية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه.