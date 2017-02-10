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ممثل الرئيس عون وبري والحريري ووزراء ونواب عزوا سركيس بوالدته

10
FEBRUARY
2017
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ترأس رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر قداس ومراسم دفن ماري فيعاني والدة عضو الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق جو سركيس، في كاتدرائية مار جرجس للموارنة - بيروت، في حضور ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري النائب عاطف مجدلاني، الرئيس أمين الجميل، الرئيس نجيب ميقاتي، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، ممثل رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي، وزير العدل سليم جريصاتي، والنواب: انطوان زهرا، زياد اسود، وناجي غاريوس.


وحضر أيضا الوزراء السابقون: وديع الخازن، إدمون رزق، طوني كرم، ومحمد الصفدي، النواب السابقون: صولانج الجميل، صلاح حنين، وسليم حبيب، نقيب المحررين الياس عون على رأس وفد من نقابة المحررين، نقيب أصحاب الفنادق بيار الاشقر، نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون الحلو، عميد السلك القنصلي الفخري جوزيف حبيس، القنصل انطوان عقيقي، مستشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" العميد وهبي قاطيشا، امين عام حزب "الكتائب" رفيق غانم، الامين العام المساعد في حزب "القوات اللبنانية" فادي ظريفه، النقيب السابق الياس ابو رزق، رئيسا الرابطة المارونية السابقان: سمير ابي اللمع وحارس شهاب، رئيس مجلس ادارة بنك الشرق الاوسط وافريقيا علي حجيج واعضاء مجلس الادارة، رئيس الرابطة السريانية السيد حبيب افرام، وحشد من مسؤولي "القوات اللبنانية" من المصالح والمناطق والاجهزة.


وألقى مطر عظة تحدث فيها عن مزايا الفقيدة، مركزا على "إنجازات الوزير سركيس، خصوصا في المسؤوليات الكبرى التي تحملها في الحكومة بين عامي 2005 و2008 اثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان".

ووضعت اكاليل عديدة على مدفن الفقيدة، أبرزها من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء ومن رئيس حزب "القوات اللبنانية".

وتستمر العائلة بتقبل التعازي السبت والاحد في صالون كاتدرائية مار جرجس للموارنة في وسط بيروت.

اتصالات
وتلقى سركيس سلسلة اتصالات للتعزية أبرزها من: رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، النائبة ستريدا جعجع، رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، النائب نديم الجميل، مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، ورئيس الرابطة المارونية انطوان اقليموس.

وطنية
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